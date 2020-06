Die Verbraucher in Deutschland erwachen zunehmend aus der Corona-Schockstarre und kehren allmählich auch wieder in die Innenstädte zurück. Doch die Kauflust von früher ist noch nicht zurückgekehrt.

Wie das Marktforschungsinstitut GfK am Donnerstag in Nürnberg mitteilte, legten sowohl Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung spürbar zu. Für Juli prognostizierten die Forscher beim Konsumklima einen Wert von minus 9,6 Punkten – neun Punkte mehr als im Juni. Allerdings bleibe die Lage fragil.

Die Marktforscher werteten für die Erhebung die Angaben von rund 2000 Verbrauchern in Deutschland aus, die vom 3. bis 15. Juni zu Konjunktur, Einkommen und Anschaffungsneigung befragt wurden. Wegen der Coronavirus-Pandemie war das Konsumklima für Mai auf einen historischen Tiefpunkt abgestürzt. „Das schwache Licht am Ende des Tunnels, das sich bereits im vergangenen Monat abzeichnete, wird offenbar etwas heller“, sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Dazu trügen auch die umfangreichen Hilfen durch die Konjunkturprogramme wie eine befristeten Mehrwertsteuerabsenkung bei. Dennoch bleibt die Situation GfK zufolge schwierig. Angesichts einer Rekordzahl an Kurzarbeitern sowie steigender Arbeitslosenzahlen sei die Verunsicherung nach wie vor groß.

Trotz Corona und Maskenpflicht kehren die Kunden allmählich in die Innenstädte zurück, zeigen Frequenzmessungen des Unternehmens Hystreet in den Fußgängerzonen, aber auch Umfragen unter Einzelhändlern. „Es geht langsam wieder aufwärts“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Textil (BTE), Rolf Pangels.

„Es gibt mittlerweile einige Städte, in denen die Besucherfrequenzen in den Einkaufsstraßen das Vorkrisenniveau wieder erreicht oder fast erreicht haben“, berichtete Hystreet-Geschäftsführer Julian Aengenvoort. Allerdings dürfe die Belebung in den Fußgängerzonen noch nicht mit einer Rückkehr der alten Kauflust gleichgesetzt werden, mahnte BTE-Hauptgeschäftsführer Pangels: „Die Maskenpflicht schreckt viele Leute noch immer ab“. Auch wenn die Straßen wieder voller seien, seien in den Länden nach wie vor 20 bis 25 Prozent weniger Kunden zu finden. Anzüge hingen nach wie vor wie Blei in den Regalen. „Aber nach unserer Wahrnehmung kaufen die Leute immer noch nur das Nötigste, um schnell wieder aus den Läden rauszukommen“, meint er. Bei einer aktuellen Umfrage des Handelsforschungsinstituts IFH gab rund die Hälfte der befragten Konsumenten an, sie würden ohne Maskenpflicht häufiger in die Geschäfte gehen und dort auch mehr stöbern.