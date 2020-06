Der Kleiderschrank frisch sortiert, die ausrangierten Stücke in Säcken verstaut, Platz für Neues geschaffen: Weil viele Menschen in Deutschland die Corona-Zwangspause auch für das Ausmisten nutzten, geraten Textil-Recycler an ihre Grenzen. Doch das ist beim Thema Altkleider nicht das einzige Problem.

Martin Wittmann vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) wählt drastische Worte: „Das Textil-Recycling steht vor dem Kollaps.“ Von 2013 bis 2018 hat sich die Sammelmenge von Altkleidung in Deutschland um 300.000 Tonnen auf 1,3 Millionen Tonnen erhöht. Pro Kopf sammelten die Menschen zuletzt 15,3 Kilogramm Klamotten im Jahr.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist in den ersten Wochen der Pandemie mit Altkleider-Spenden geradezu überhäuft worden. Eine DRK-Sprecherin: „Wenngleich wir uns über jede Kleiderspende freuen, führt die hohe Spendenbereitschaft zu einer starken Belastung des Systems.“ Laut dem Dachverband Fairwertung, dem rund 130 gemeinnützige Organisationen angehören, wurden in manchen Landkreisen bis zu 35 Prozent mehr Kleidung in Container eingeworfen als üblich.

Hier gehts zum Kommentar zum Thema „Wegwerf-Mentalität“.

Quantität ist nicht Qualität

Firmen, die das Sammeln, Sortieren und Verwerten ausrangierter Kleidung zu ihrem Geschäft gemacht haben, sollte das freuen – denkt man. Doch so ist es nicht. Auch der Secondhand-Verkauf wurde durch den Shutdown ausgebremst, Kleiderkammern mussten schließen. Ende April durften die ersten unter strengen Auflagen wieder öffnen. Es sei davon auszugehen, dass die Einnahmen aus Altkleidern für längere Zeit deutlich geringer ausfielen als früher, so das DRK.

Zudem ist Quantität nicht gleich Qualität. „Kleidung aus billiger Chemiefaser oder gar Fasermixen eignet sich weder als Secondhand-Ware noch für die Weiterverwendung“, sagt Wittmann. Minderwertige Produkte, oft gefertigt in Länden mit niedrigen Löhnen, taugten im Recycling teils nicht einmal für Putzlappen. Der Anteil der Altkleider, die nur verbrannt werden können, habe sich auf fast ein Achtel erhöht.

Zudem beklagt der Verband, in den Sammelcontainern fände sich zunehmend Müll, oder Säcke mit Kleidern würden einfach neben volle Container gestellt. Das mache nicht nur das Sortieren aufwendiger und schwieriger, sondern abgegebene Kleidung teilweise wertlos. Auch seien Verträge mit Firmen, die Kleidung zu Putz- oder Füllmaterial verarbeiten, gekürzt oder gekündigt worden, berichtet das DRK. Die Preise für Altkleider seien um bis zu 80 Prozent gesunken. In Lagerhallen, Lastwagen und überall, wo Verwertungsfirmen Platz finden, stapeln sich daher Kleidersäcke zurzeit fast bis zur Decke.

Über die Verwertungsunternehmen wird ein Teil der Kleidung nach Afrika, West- und Osteuropa, in den Nahen Osten und nach Asien verkauft. Laut der UN-Datenbank Comtrade exportierte Deutschland im vergangenen Jahr Altkleider im Wert von 368 Millionen Dollar (328 Mio Euro). „Die Sammler verkaufen die Kleidung weiter an gewerbliche Sortierbetriebe“, erläutert der Geschäftsführer des Dachverbands Fairwertung, Thomas Ahlmann. In einem durchschnittlichen Altkleiderbeutel sei gut die Hälfte der Ware Secondhand-fähig. Großhändler aus aller Welt kauften bei den Sortierbetrieben Ware ein. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi kaufen Händler die Kleidung zu Großhandelspreisen auf dem Gikomba-Markt und verkaufen sie auf kleineren Märkten weiter.

So auch Frederick Asava. „Für mich ist es ein gutes Geschäft“, sagt der 24-Jährige, der auf dem Toi-Markt am Rande des Slums Kibera einen Stand hat. Feinsäuberlich sind darauf Hemden, Pullover und Jeans gestapelt – begehrte Ware. Denn: „Die Kleider aus dem Ausland sind günstiger als unsere.“

Kenia hat Import verboten

Das ist für einheimische Hersteller allerdings ein großes Problem. „Es tötet die örtliche Industrie“, sagt Christophe Bazivamo, stellvertretender Generalsekretär der East African Community (EAC) für die Produktionssektoren. Einst habe es in vielen ostafrikanischen Ländern florierende Textilproduktion gegeben. Doch weil die Märkte mit Altkleidern aus dem Ausland überschwemmt wurden, sei die Produktion dort gesunken. „Jobs entlang der ganzen Wertschöpfungskette sind verloren gegangen.“ Daher hatten die Mitgliedstaaten der EAC ein Verbot des Altkleider-Imports beschlossen. Umgesetzt hat das bislang aber nur Ruanda.

Recycler gegen Fast- FashionWegen des stark eingeschränkten Flugverkehrs ist aktuell der Import jeglicher Güter erschwert. Kenia hat aus Angst vor dem Virus vorübergehend verboten, Secondhand-Kleider zu importieren. Die einheimische Textilindustrie pocht darauf, dass es dabei bleibt. Verkäufer Asava sagt: „Das wäre ganz schlimm für mich.“ Für Exportländer wie Deutschland oder die USA würde ein wichtiger Markt wegbrechen.

Die Recycler fordern, die Textilbranche müsse für ihre Produkte den Warenkreislauf mitbedenken und nicht auf Fast-Fashion setzen. Die umweltpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, Judith Skudelny, forderte die Bundesumweltministerin auf, sich des Problems anzunehmen. „Notwendig sind die Förderung innovativer Technologien, ein transparenteres Sammelsystem und das Werben für nachhaltigeren Konsum.“