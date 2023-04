Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ticketverkäufer behalten bei abgesagten Veranstaltungen oft Gebühren ein. Käufer bekommen ihr Geld deswegen in solchen Fällen nicht komplett zurück. Das geht so nicht, urteilt ein Gericht in München.

Die Corona-Krise hat hierzulande schon einiges aufgedeckt. Dazu zählt auch, dass Ticketvermarkter bei einer Absage von Veranstaltungen Verbrauchern nicht ihr gesamtes Geld zurückerstatten,