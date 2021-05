Nach dem ungewissen Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA schwindet in der deutschen Wirtschaft die Hoffnung auf einen schnellen Neustart in den transatlantischen Beziehungen. Auf die Siegeserklärung von US-Präsident Donald Trump reagieren die europäischen Börsen am Mittwochmorgen mit einem kräftigen Kursrutsch.

„Es muss so schnell wie nur möglich auch darum gehen, unsere Beziehungen wiederzubeleben und zu stärken. Kein US-Präsident sollte übersehen, welch großes Potenzial im transatlantischen Markt steckt“, mahnte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf.

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) erklärte: „Wir hoffen sehr, dass bald Klarheit herrscht und die neue US-Regierung in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Krise ihre Arbeit aufnehmen kann. Wichtig ist, dass Gewinner wie Verlierer den Ausgang dieser demokratischen Wahlen akzeptieren und das Land danach versuchen zu einen.“

Gelassener zeigte sich der Außenhandelsverband BGA. „Die USA sind unser wichtigster Absatzmarkt. Wir müssen mit jedem Präsidenten auskommen“, sagte BGA-Präsident Anton Börner. „Eine Kursänderung in Handelsfragen ist nicht zu erwarten. Jeder Präsident wird die Interessen der Vereinigten Staaten voranstellen.“

Auch LBBW-Analyst Dirk Chlench sagte, der Demokrat Joe Biden sei „nicht weniger protektionistisch“ als der amtierende US-Präsident Donald Trump. Chlench äußerte allerdings die Erwartung, dass Biden als Präsident die Nähe zu den Europäern suchen würde, um mit ihnen gemeinsam Druck auf China auszuüben. Auf eine frühzeitige Siegeserklärung von US-Präsident Donald Trump reagierten die europäischen Börsen am Mittwochmorgen mit einem kräftigen Kursrutsch. Im Laufe des Tages erholten sich die Kurse aber wieder, der Deutsche Aktienindex (Dax) schloss 1,95 Prozent im Plus bei 12.324 Zählern.

Die Wall Street eröffnete am Nachmittag klar im Plus. Für viele US-Unternehmen sei es eine Erleichterung, dass der in Umfragen vorhergesagte Erdrutschsieg der oppositionellen Demokraten ausgeblieben sei, erläuterte die Fondsgesellschaft DWS. Auch die Commerzbank wies darauf hin, dass ein Präsident ohne starken Rückhalt in beiden Kammern des US-Kongresses für die Wirtschaft „nicht unbedingt schlecht“ sei. „Schließlich sind dann radikale und teure Maßnahmen nicht wahrscheinlich.“ Unklar sei allerdings, ob das angesichts der Corona-Krise erhoffte Konjunkturpaket „bei der jetzigen unklaren Lage rasch durch den Kongress zu bringen ist“.