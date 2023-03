Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fotos aus dem Urlaub werden gern in soziale Netzwerke eingestellt. Das Problem ist: Neben Freunden interessieren sich auch Einbrecher für die Postings. Hier Tipps, wie man sich schützen kann.

Mehr als ein Drittel (35 Prozent) aller Bundesbürger, die in diesem Sommer in Urlaub fahren, will Nachrichten darüber auf Facebook, Instagram oder Twitter verbreiten, ergab eine Umfrage des Digitalverbandes