In der wirtschaftlichen Krise kommen auch Unternehmen nicht mehr so leicht an neue Kredite. Eine Gruppe hat es bei den Verhandlungen derzeit besonders schwer.

Frankfurt/Main (dpa) - Unternehmen kommen im Zeichen der wirtschaftlichen Stagnation schwerer an Kredite. Die Banken haben ihre Anforderungen bei der Kreditvergabe im dritten Quartal weiter verschärft, wie die staatliche KfW-Bankengruppe auf der Grundlage von Konjunkturumfragen des Ifo-Instituts berichtet. In der Folge klagen 34,5 Prozent der Großunternehmen über schwierige Verhandlungen mit den Kreditinstituten - ein neuer Höchstwert nach einem Zuwachs von 8,7 Prozentpunkten seit dem Vorquartal.

Besonders schwer trifft es Großunternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe. 40,4 Prozent der an Krediten interessierten Industriebetriebe klagten über ein restriktives Verhalten der Banken - ein fast doppelt so hoher Anteil wie im Quartal zuvor. «Die anhaltende Industrierezession dürfte dafür sorgen, dass Banken die Kreditanfragen aus diesem Wirtschaftsbereich besonders genau prüfen», erläutert KfW-Research-Expertin Stephanie Schoenwald.

Bei den mittelständischen Unternehmen sehe es kaum besser aus: Hier berichten 31,5 Prozent über hohe Hürden bei der Kreditvergabe, ein Plus von 3,7 Prozentpunkten. In der Folge gehe bei sämtlichen Unternehmen die Nachfrage nach neuen Krediten zurück.