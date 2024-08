In den eigenen vier Wänden ist es längst normal, schier endlos im Internet zu surfen – nicht aber unterwegs. Das liegt an den hohen Preisen, die Mobilfunk-Provider für ihre sogenannten „Unlimited“-Datentarife verlangen. Doch jetzt kommt Bewegung in den Markt.

Manche Beobachter sprechen schon von einem Preiskampf bei den „Unlimited“-Datentarifen der Mobilfunkbetreiber. Geachtet werden sollte auf die Datengeschwindigkeit und andere Tarifkonditionen,