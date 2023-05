Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Krieg in der Ukraine hat massive Auswirkung auf die Ernährung in der ganzen Welt. Besonders schwer wiegt die Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Die Folge ist, dass das Getreide nicht verschifft werden kann und Millionen Tonnen in Silos lagern. Bundesagrarminister Cem Özdemir geht nicht von einem schnellen Ende dieses Zustandes aus.

Derzeit gebe es zwar Verhandlungen in der Türkei um Getreideexporte, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Brüssel am Rande eines Treffens mit seinen Amtskollegen der anderen EU-Staaten.