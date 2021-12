Das Umtauschgeschäft nach Weihnachten in den rheinland-pfälzischen Städten hat in geringerem Umfang als sonst üblich begonnen.

Das hänge damit zusammen, dass zuvor auch das Weihnachtsgeschäft im stationären Handel schlechter gelaufen sei, sagte Thomas Scherer, Geschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, der Deutschen Presse-Agentur. Viele Kunden seien ins Internet abgewandert.

Nach vorläufigen Erhebungen sei der Umsatz im stationären Handel im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um etwa 40 Prozent eingebrochen, sagte Scherer. Erheblich gesunken sei auch die Anzahl der Menschen, die ihren Weg in die Läden fanden. Einzelne Geschäfte hätten von einem Rückgang von 80 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr berichtet. Ein wichtiger Grund dafür ist nach seiner Auffassung die Anfang Dezember eingeführte 2G-Corona-Regel, nach der nur noch Geimpfte und Genese Zutritt zu Geschäften des Einzelhandels bekamen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte.

Nachbarland weniger streng

„2G hat in Kombination mit den Einschränkungen in der Gastronomie dem Handel in Rheinland-Pfalz schwer zu schaffen gemacht“, sagte Scherer. Dagegen habe das Nachbarland Baden-Württemberg mit weniger strengen Regelungen Kunden aus Rheinland-Pfalz anlocken können.

Die Aussichten des stationären Einzelhandels in Rheinland-Pfalz sind seiner Einschätzung nach ungewiss. Das Geschäft hänge sehr stark von der Stimmungslage der Bevölkerung ab. Die sei derzeit wegen der Omikron-Variante aber stark verunsichert. „Ich plädiere für einen Richtungswechsel in der Politik. Die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem müssen aufgerüstet und sturmfest gemacht werden, damit wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren können“, forderte Scherer.