Trotz des Handelsstreits mit der EU sind chinesische Konzerne bei der Fußball-EM in Deutschland allgegenwärtig. BYD, Aliexpress oder Alipay nutzen das Event als Sponsoren zur Imagepflege – und bringen sich in Europa in Stellung. Vor einem der Unternehmen warnt nicht nur der Verfassungsschutz.

Geht es nach Marketing-Power, so steht der Gewinner der Fußball-Europameisterschaft schon fest: Chinesische Unternehmen dominieren unter den Werbepartnern – fünf der 13 wichtigsten