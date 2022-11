Nach dem harten Ultimatum des neuen Twitter-Chefs Elon Musk hat sich der Exodus von Beschäftigten des Internetdiensts fortgesetzt.

Nach US-Medienberichten entschieden sich mehrere hundert Mitarbeiter, Twitter zu verlassen, nachdem sie von Musk aufgefordert worden waren, sich zu extremem Arbeitseifer zu verpflichten – ansonsten würden sie gefeuert. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, kritisierte Musk und warnte vor einem „digitalen Wilden Westen“.

„Ich bin vielleicht außergewöhnlich, aber verdammt – ich bin ganz einfach nicht hardcore“, schrieb zum Beispiel die Twitter-Angestellte Andrea Horst. Sie spielte damit auf Musks Ankündigung an, wonach das Unternehmen „extrem hardcore“ sein müsse, um im Wettbewerb zu bestehen. Sie fügte den hashtag #lovewhereyouworked (etwa: Liebe den Ort, an dem du gearbeitet hast) hinzu, wie es auch viele andere Beschäftigte taten.

„Hohe Intensität“ gefordert

Musk hatte am Mittwoch in einer Mitteilung an seine Angestellten geschrieben, die Mitarbeiter sollten sich auf „lange Arbeitstage mit hoher Intensität“ einstellen. „Nur außergewöhnliche Leistung wird als ausreichend bewertet.“ Den Mitarbeitern setzte er eine Frist bis Donnerstagnachmittag (Ortszeit), online ein entsprechendes Arbeitsbekenntnis abzulegen. Wer das nicht tue, werde mit drei Monaten Gehalt als Abfindung entlassen.

Nach Ablauf des Ultimatums setzte Musk auf Twitter eine Totenkopfflagge ab. Er postete auch ein Bild davon, wie ein Mann mit einem blauen Twitter-Logo vor dem Kopf an einem Grab hockt, auf dessen Grabstein ebenfalls ein Twitter-Logo prangt – so als würde Twitter an der eigenen Beerdigung teilnehmen.

Werbung ausgesetzt

Musk hat den Kurznachrichtendienst Ende Oktober für umgerechnet 43 Milliarden Euro übernommen und umgehend die Chef-Etage gefeuert. Eine Woche später entließ er die Hälfte der 7500 Angestellten. Der von Musk vorangetriebene Umbau verläuft äußerst chaotisch. Erst am Dienstag verschob der reichste Mensch der Welt ein neues kostenpflichtiges Abo-Modell auf Ende November. Mehrere große Konzerne haben wegen ihrer Bedenken angesichts der Entwicklung von Twitter inzwischen ihre Werbung in dem Netzwerk ausgesetzt.