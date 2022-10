Nach monatelangem Hin und Her hat Elon Musk die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter abgeschlossen und sofort Führungskräfte des Unternehmens gefeuert.

Musk entließ Twitter-Chef Parag Agrawal, Finanzchef Ned Segal und Chefjuristin Vijaya Gadde, wie US-Medien am Donnerstagabend übereinstimmend berichteten. „Der Vogel ist befreit“, erklärte der Tesla-Chef. Das Logo des Online-Netzwerks zeigt einen blauen Vogel.

Den Berichten zufolge lag der Kaufpreis bei den ursprünglich vereinbarten 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro). Musk hatte im April erklärt, Twitter für diesen Preis kaufen zu wollen. Im Juli machte der 51-Jährige aber einen Rückzieher. Als Grund gab der Unternehmer an, Twitter habe falsche Angaben zur Anzahl der Spam- und Fake-Konten bei dem Netzwerk gemacht.

Mit Waschbecken in die Zentrale

Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück und zog vor Gericht, um den Multimilliardär zum Vollzug der Übernahme zu zwingen. Anfang Oktober kündigte Musk dann an, Twitter doch wie ursprünglich geplant kaufen zu wollen. Die zuständige Richterin verschob daraufhin den für Mitte Oktober geplanten Prozess und forderte die Streitparteien auf, sich bis diesen Freitag zu einigen.

Am Mittwoch sorgte Musk mit einem Besuch im Hauptquartier von Twitter für Aufsehen – er trug ein Waschbecken in der Hand. Am Donnerstag erklärte er im Verlauf des Tages auf Twitter, mit dem Kauf der Plattform „gesunde“ Debatten im Internet ermöglichen zu wollen. „Es ist wichtig für die Zukunft der Zivilisation, einen gemeinsamen digitalen zentralen Platz zu haben, wo auf gesunde Weise über eine große Bandbreite an Überzeugungen debattiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückzugreifen.“

Übernahme wirft Fragen auf

Twitter dürfe zugleich nicht zu einer „anarchischen Hölle werden, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann“, führte Musk aus. Der Kurzbotschaftendienst müsse sich nicht nur an geltendes Recht halten, sondern auch „warm und einladend“ für alle sein und jedem ermöglichen, seine „gewünschte Erfahrung“ auszusuchen.

Die Übernahmepläne hatten in den vergangenen Monaten zu vielen Fragen geführt, in welche Richtung sich Twitter entwickeln könnte. Kritiker befürchten, dass Musk die Moderation von Inhalten stark einschränken könnte. Im Mai sorgte der streitbare Unternehmer mit der Ankündigung für Aufsehen, er wolle die Verbannung des früheren US-Präsidenten Donald Trump von Twitter zurücknehmen. Trumps Twitter-Konto war nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 gesperrt worden.

EU und Bundesregierung mahnen

Die EU-Kommission warnte den US-Milliardär: Twitter werde sich auch in Zukunft an EU-Regeln halten müssen. „In Europa fliegt der Vogel nach unseren europäischen Regeln“, erklärte Industriekommissar Thierry Breton. Er verwies auf erst kürzlich endgültig verabschiedete neue Regeln für Online-Plattformen, mit denen unter anderem gegen Hassbotschaften und Falschinformationen vorgegangen werden soll.

Auch die Bundesregierung will die Entwicklung bei Twitter nach einer Übernahme „sehr genau“ beobachten. „Wir sagen auch, dass einer solchen Plattform auch aufgrund der Wirkung, die sie hat, in unsere Öffentlichkeiten hinein, eine besondere Verantwortung zukommt“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag. Man werde in den nächsten Wochen und Monaten die möglichen Veränderungen beobachten, um dann eigene Schlüsse zu ziehen.

Viele Politiker twittern

Diese Schlüsse könnten auch sein, sich die Frage zu stellen, ob man auf dieser Plattform weiter präsent bleiben wolle oder nicht, sagte Hebestreit und ergänzte: „Damit möchte ich nicht drohen oder das in Aussicht stellen, sondern sagen, diese Fragen schließen sich natürlich an.“

Die Bundesregierung, Regierungsmitglieder und Spitzenpolitiker anderer Parteien nutzen Twitter seit langem für die Verbreitung von Botschaften, um politische Entwicklungen zu kommentieren oder Termine anzukündigen. Einige wie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und zuletzt SPD-Chefin Saskia Esken hatten sich aber auch wieder von der Plattform verabschiedet. Esken hatte Twitter vorgeworfen, nichts gegen Fake-Profile zu tun und im Umgang mit gemeldeten strafbaren Inhalten zu nachlässig zu sein.