Der weltweit größte Touristikkonzern TUI macht wegen der Coronapandemie weiterhin Verlust. Von April bis Juni stand unter dem Strich ein Minus von 935 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Konzernchef Fritz Joussen zeigte sich angesichts einer hohen Nachfrage nach Urlaubsreisen aber zuversichtlich.

„Die Kundennachfrage und Buchungsdynamik sind ungebrochen hoch, sobald staatliche Reise-Einschränkungen zurückgenommen werden“, erklärte Joussen. „Mit eineinhalb Millionen zusätzlichen Buchungen seit Mai und insgesamt mehr als vier Millionen Buchungen für das Sommergeschäft sind die Zahlen erfreulich.“ Insbesondere in Deutschland und in den kontinentaleuropäischen Märkten zeigten die aktuellen Buchungszahlen einen hohen Nachholbedarf. „Das Geschäft kommt zurück.“

Auch die „Transformation der TUI“ zeige deutliche Wirkung, erklärte Joussen weiter. Der Konzern hatte im Frühjahr 2020 angekündigt, insgesamt 8000 Stellen weltweit zu streichen. Außerdem will TUI 20 Prozent seiner Flugzeugflotte verkaufen. Der Konzern erhielt in der Coronakrise staatliche Finanzhilfen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro.