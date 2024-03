Die Geschäfte beim Reisekonzern Tui laufen auf Hochtouren. Besonders beliebt ist weiterhin der klassische Badeurlaub.

Berlin (dpa) - Tui Deutschland sieht sich dank gestiegener Nachfrage auf Kurs zu einer starken Reisesaison. «Unser Frühbuchergeschäft läuft auf Hochtouren mit einem großen Neukundenanteil von über 40 Prozent», berichtete Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin (5. bis 7. März).

Die Sommerbuchungen bei Tui Deutschland lägen aktuell zweistellig im Plus. «Wir sehen weiterhin eine hohe Reisebereitschaft und erwarten eine insgesamt starke Saison».

Nach einer YouGov-Umfrage Anfang Februar im Auftrag von Tui möchten etwa zwei Drittel der mehr als 2000 Befragten in diesem Jahr verreisen. Knapp 30 Prozent gaben an, bereits gebucht zu haben. 34 Prozent noch ohne Buchung planen demnach einen oder mehrere Urlaubstrips. Auch anderen Umfragen zufolge ist die Reiselust den Menschen in Deutschland groß. Knapp 70 Prozent der von YouGov Befragten planen eine Auslandsreise. Gefragt sind dabei vor allem Ziele in Nachbarländern (33 Prozent) und am Mittelmeer (29 Prozent), 18 Prozent planen eine Fernreise. Urlaub in Deutschland wollen 31 Prozent der Befragten machen.

Oben auf der Beliebtheitsskala steht der Umfrage zufolge weiter der klassische Badeurlaub mit Sonne, Strand und Meer (37 Prozent). Städtereisen kommen auf Platz zwei mit 32 Prozent, gefolgt von Ferienhausurlaub mit 24 Prozent. Mehrfachantworten waren möglich.

Gebucht wird der Umfrage zufolge vor allem im Internet. Jeder Dritte (34 Prozent) der 25- bis 34-Jährigen gab aber an, häufiger im Reisebüro buchen zu wollen. «Überraschenderweise ist die Quote deutlich höher als bei den älteren Zielgruppen», sagte Benjamin Jacobi, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing von Tui Deutschland. Bei den über 55-Jährigen sind es demnach 14 Prozent.