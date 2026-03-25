Die Hornbach Gruppe blickt auf ein stabiles Geschäftsjahr 2025/26: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen stärkte der Baumarktriese seine Marktanteile.

Gute Nachrichten für die Hornbach Gruppe aus Bornheim. Das Pfälzer Unternehmen wird das Geschäftsjahr 2025/26 aller Voraussicht nach erfolgreich abschließen, wie aus den am Mittwochmorgen veröffentlichten vorläufigen Zahlen des SDax-Konzerns hervorgeht. Demnach wird der Nettoumsatz der Gruppe 2025/26 mit 6.433,9 Millionen Euro über dem Niveau des Vorjahres liegen – ein Plus von 3,8 Prozent.

Rund 95 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Unternehmensbereich Hornbach Baumarkt, der um 4,0 Prozent zulegte und seine Marktanteile im europäischen Geschäftsgebiet weiter steigern konnte. So eröffnete die Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr unter anderem vier weitere Baumärkte in Europa.

Das Betriebsgewinn (bereinigte EBIT) lag im Geschäftsjahr 2025/26 mit 264,7 Millionen Euro angesichts gestiegener Kosten nahezu auf dem Vorjahresniveau – damals waren es 269,5 Millionen Euro.

Schwieriges vergangenes Quartal

Das Pfälzer Unternehmen konnte laut den vorläufigen Zahlen auch im vierten Quartal 2025/2026 den Konzernumsatz um 3,8 Prozent auf 1.296,1 Millionen Euro steigern – und das trotz schwachen Konsumumfelds. Das Betriebsergebnis lag in Q4 mit einem Minus von 34,8 Millionen Euro allerdings um 4,3 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert.

„Das Konsumumfeld bleibt in Teilen Europas herausfordernd – umso wichtiger ist ein Geschäftsmodell, das auch in volatilen Phasen trägt“, sagt Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG. Die starke Präsenz der Hornbach Gruppe in Europa sowie der konsequente Fokus auf Projekte „tragen dazu bei, dass wir kontinuierlich Marktanteile gewinnen“, erklärt der 71-Jährige, der Ende Oktober aus dem Vorstand der Muttergesellschaft ausscheiden wird.

Sein designierter Nachfolger Erich Harsch, aktuell Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG, meint: „Unsere Leistung im Geschäftsjahr 2025/26 basiert auf dem täglichen Einsatz unserer Teams in den Märkten und auf einer klaren Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.“

Auch die Mitarbeiterzahlen der Hornbach Baumarkt Gruppe bleiben auf einem stabilen Niveau. Zum Stichtag 28. Februar 2026 gab es 12.347 Mitarbeiter in Deutschland und damit ähnlich viele wie im vergangenen Jahr (12.439 Mitarbeiter). Allein in der Pfalz arbeiten derzeit rund 2.689 Menschen für das Unternehmen.

In Deutschland belegt Hornbach den dritten Platz unter den Baumarktketten, hinter Bauhaus und Obi. Der SDax-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Gesamtumsatz von 6,2 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von 270 Millionen Euro. Europaweit betreibt Hornbach 176 großflächige Bau- und Gartenmärkte.