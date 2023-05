Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenige Tage vor Silvester werben mehrere Einzelhandelsketten in ihren Prospekten für Feuerwerkskörper. Dabei ist schon länger klar, dass der Verkauf wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr verboten ist.

Seit dem 22. Dezember ist amtlich, was am 13. Dezember beschlossen wurde: Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk ist in diesem Jahr bundesweit untersagt. Grund dafür ist das Coronavirus: Das Verkaufsverbot