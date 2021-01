Corona lässt nicht viel zu an Freizeitgestaltung. Dennoch hat der Buchhandel nur sehr begrenzt davon profitiert. Zuwächse gegenüber dem Vorjahr erzielte 2020 als einzige Warengruppe das Kinder- und Jugendbuch.

Der Buchhandel in Deutschland setzt im vergangenen Jahr trotz Corona weniger um: Der Rückgang des Umsatzes betrug 2,3 Prozent, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt mit. Zunächst habe die Branche ihren Umsatzrückstand wegen des ersten Lockdowns Monat für Monat aufholen können. Doch die erneute Schließung der Geschäfte in der umsatzstärksten Zeit des Jahres Mitte Dezember habe zu einem Rückgang im vollen Jahr geführt. Die von den Corona-Maßnahmen besonders betroffenen Buchhandlungen hätten 2020 sogar 8,7 Prozent ihres Umsatzes eingebüßt.

Seit der Wiederöffnung der Läden habe der Buchhandel seinen Umsatzrückstand über alle Vertriebswege von im Jahresvergleich minus 14,9 Prozent Mitte April auf minus 0,3 Prozent Mitte Dezember verringert. Das Geschäft der Buchhandlungen habe sich von minus 21,1 Prozent Mitte April auf minus 4,5 Prozent Mitte Dezember verbessert. Das Weihnachtsgeschäft sei dann bis zum zweiten Lockdown überdurchschnittlich gut gelaufen, mit wöchentlichen Umsatzsteigerungen von bis zu 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der umsatzstärkste Tag des Jahres 2020 war der 14. Dezember – zwei Tage vor den erneuten Ladenschließungen.

Wegen der am Dienstag beschlossenen Verlängerung des zweiten Lockdowns stehe der Branche ein schwieriges Jahr bevor, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs. „Wir werden mit einem massiven Minus ins Jahr starten.“ Die meisten Buchhändler böten die kontaktlose Abholung bestellter Bücher an. Nur in Sachsen sei das untersagt.