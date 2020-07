Trotz der Klimadebatte setzen viele Autokäufer in Deutschland weiter auf Verbrenner und Stadtgeländewagen. Gleichzeitig wächst das Interesse an E-Autos.

Derzeit wollten sich 11 Prozent der Kaufinteressenten ein rein elektrisches Auto zulegen, eine Steigerung um 4 Prozentpunkte binnen eines knappen Jahres. Das hat das Institut YouGov im Auftrag des Vergleichsportals Check24 in einer Umfrage ermittelt. Auch Hybridwagen werden demnach beliebter: Derzeit wollten sich 13 Prozent der potenziellen Autokäufer ein Auto mit kombiniertem Benzin- und Elektroantrieb zulegen. Im August 2019 waren es 10 Prozent.

Die Autohersteller reagieren auf die Trends: So betonte der neue Chef von VW Pkw, Ralf Brandstätter, vor Mitarbeitern, neben dem Ausbau bei E-Autos fast die gesamte Produktpalette hybridisieren zu wollen.

Kaufprämie spielt angeblich geringe Rolle

Der staatliche Zuschuss für Elektroautos von bis zu 9000 Euro spielt laut Umfrage für die Kaufentscheidung kaum eine Rolle. Fast drei Viertel (73 Prozent) der Verbraucher sagten, dass die Prämie keinen Einfluss auf ihre Pläne habe. Die Mehrheit, knapp 60 Prozent, bevorzugten weiterhin ein Auto mit Benzin- oder Dieselmotor.

Trotz der Klimadebatte ist zwar der Trend zu schweren Stadtgeländewagen (SUV) in Deutschland ungebrochen. Allerdings hat sich der nicht unumstrittene Fahrzeugtyp in seinen Abmessungen immer mehr den übrigen Neuwagen angenähert, zeigt eine Studie des Duisburger CAR-Zentrums. Danach unterscheiden sich die in der ersten Jahreshälfte neu zugelassenen SUV bei einem Marktanteil von 34,1 Prozent bei Breite, Länge und Gewicht nur noch wenig von anderen Neuwagen. Die neu zugelassenen SUV seien im Schnitt vier Zentimeter breiter, drei Zentimeter länger und 159 Kilogramm schwerer als die übrige Flotte, teilte die Forschungseinrichtung mit. In der Vergangenheit betrug die Differenz bis zu zehn Zentimeter in der Breite, 30 Zentimeter in der Länge und fast 600 Kilogramm an Gewicht. Tendenziell aber werden alle Autos größer und schwerer.