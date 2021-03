Der Modekonzern Hugo Boss will 2021 die Corona-Delle hinter sich lassen. Dabei setzt Finanzchef und Vorstandssprecher Yves Müller auf den durch die Pandemie beschleunigten Trend zu lässigerer Kleidung. Der Onlinehandel soll ebenfalls ausgebaut werden. Eine konkrete Prognose blieb der Manager am Donnerstag anlässlich einer Telefonkonferenz zwar schuldig. Der operative Gewinn und der Überschuss sollen aber deutlich zulegen. Von der Politik vermisst er eine Öffnungsperspektive für den Handel. Die durch das Corona-Virus ausgelösten Beschränkungen ließen Hugo Boss im vergangenen Jahr in die Verlustzone rutschen. Der Modekonzern verbuchte unter dem Strich einen Verlust von 219 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 205 Millionen ein Jahr zuvor.