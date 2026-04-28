Der Arbeitsmarkt steckt in der Krise – und es besteht wenig Aussicht auf Besserung.

Das sogenannte Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verharrte im April bei 99,4 Punkten. Der Wert signalisiere einen „eher pessimistischen Ausblick“ auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt, hieß es am Dienstag vom IAB.

Das Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühindikator, der sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Die Komponente zur Vorhersage der Beschäftigung sank im April um 0,2 auf die neutrale Marke von 100 Punkten. Das sei, mit Ausnahme der Covid-Pandemie, der schwächste je gemessene Stand, ordneten die Nürnberger Arbeitsmarktforscher den Wert ein. „Die Dauerkrise in der Industrie und der Ölpreisschock drücken auf die Beschäftigung“, erklärte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.

Weiter steigende Arbeitslosigkeit prognostiziert

Die Komponente, mit der die Arbeitslosigkeit vorhergesagt wird, stieg zwar erstmals seit sechs Monaten, liegt mit 98,9 Punkten aber nach wie vor „deutlich im pessimistischen Bereich“. Angesichts dieser Zahl sei mit einer weiter steigenden Arbeitslosigkeit zu rechnen, prognostizierte das IAB.

Gegen den Trend verbesserten sich die Aussichten für den europäischen Arbeitsmarkt. Mit 100,1 Punkten lag das entsprechende Barometer im April erstmals in diesem Jahr über dem neutralen Wert von 100.

Industrie verliert Hunderttausende Jobs

Die IAB-Zahlen lassen erwarten, dass die Anzahl der Arbeitslosen auch im April über der Drei-Millionen-Marke liegt. Die Bundesagentur für Arbeit legt ihre Zahlen für April am Donnerstag vor. Im März war die Arbeitslosigkeit auf 3,021 Millionen gesunken.

Die vielfältigen Krisen und deren Folgen machen sich vor allem in der Industrie bemerkbar. So waren Stand Januar, also noch vor dem Iran-Krieg, in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie sowie im verarbeitenden Gewerbe insgesamt 311.000 weniger Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt als ein Jahr zuvor. Hingegen verzeichneten die Bereiche Pflege und Soziales sowie Gesundheit ein Beschäftigungsplus von insgesamt 134.000.