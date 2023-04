Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Brennstoffzellenantrieb ist greifbar, hat aber die Automobilindustrie und deren Markt noch nicht erobert – was in erster Linie am bisher äußerst dünn gesäten Wasserstoff-Tankstellennetz liegen dürfte: Deutschlandweit gibt es derzeit gerade mal rund 90 öffentlich zugängige Zapfpunkte.

Das wird sich wohl ändern, sobald die ersten Brennstoffzellen-Lkw auf die Straße kommen, die ganz andere Mengen an Wasserstoff brauchen als Pkw. Als einzigen Mirai-Mitbewerber