Gut 15 Jahre ist es her, dass die elegante fernöstliche Stufenhecklimousine nicht mehr in Europa angeboten wurde. In ihrer aktuell achten Generation hat sie den Weg wieder auf den Kontinent gefunden – und muss sich keineswegs unter den Mitbewerbern wie Ford Mondeo, VW Passat oder Mazda 6 verstecken.

Nur elf Zentimeter fehlen dem Camry, um in die Gruppe der repräsentativen Fünf-Meter-Reise- oder gar Chauffeurswagen vorzudringen. Schick sieht er aus mit seiner langen Motorhaube, auf der die Gestalter