Die alltäglichsten Vorgänge und Abläufe können Preisunterschiede in der Grundversorgung verschiedener Städte aufzeigen – selbst der Toilettengang: Die Betätigung der Spülung kostet Verbraucher zwar deutschlandweit einmalig nur wenige Cent, auf Dauer variieren die Kosten aber deutlich. Das zeigt der „Spülkosten-Index“ des Berliner Wohnungsvermittlers Home. Demnach ist das Spülen in Mönchengladbach am teuersten, in Köln kostet es am wenigsten. Das Unternehmen erhob die durchschnittlichen Entgelte für Wasserversorgung und Abwasser in den 30 größten Städten Deutschlands und berechnete die Kosten für einen Spülgang mit einem sechs Liter fassenden Spülkasten über der Toilette. In Mönchengladbach kostet die einzelne Spülung demnach 3,2 Cent; pro Jahr zahlen Einwohner laut Home durchschnittlich 58,36 Euro – knapp 14 Euro mehr als im bundesweiten Schnitt. Die mit Abstand günstigste Stadt ist diesbezüglich Köln (1,5 Cent/27,59 Euro). Die Preise für Mannheim: 2,3 Cent/41,83 Euro. Pfälzische Städte wurden nicht berücksichtigt. afp/rhp