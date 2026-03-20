Spanien ist der größte Schweineproduzent der Europäischen Union. Nun erheben Tierschützer gegen ein Unternehmen schwere Vorwürfe.

Schwere Vorwürfe gegen einen Schweinezuchtbetrieb in Spanien Europas Gegenstand des Falls ist ein Mastbetrieb in der nordostspanischen Provinz Teruel. Die Tierschutzorganisation Arde hat dort nach eigenen Angaben von Oktober 2025 bis Februar 2026 Missstände dokumentiert und deswegen bei Spaniens Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet. „Präsenz von Ratten“ In einer Mitteilung beschreibt die Organisation unter anderem, dass „Tiere mit Kadavern in fortgeschrittener Verwesung zusammenleben, teils von anderen Tieren angefressen, umgeben von Fliegen und Larven“. Zudem sei „die Präsenz von Ratten und anderen Schädlingen dokumentiert“ worden. Ein von Arde vorgelegtes veterinärmedizinisches Gutachten sieht darin mögliche Verstöße gegen Vorschriften zum Tierwohl und zur Hygiene. Es weist auf potenzielle Gesundheitsrisiken hin, etwa durch Krankheitserreger wie Salmonellen, Leptospirose (eine bakterielle Infektionskrankheit) oder Schweinegrippe. Die Gutachterin spricht von „systematischen, wiederholten und schweren Verstößen“ gegen geltende Regelungen. Darüber hinaus berichtet die Organisation von kranken und unbehandelten Tieren sowie von mutmaßlichen Misshandlungen durch Personal. Arde fordert die zuständigen Behörden auf, den Fall umfassend zu untersuchen. Besonders bedenklich ist nach Darstellung der Organisation, dass der Betrieb über ein Gütesiegel für vorbildliche Haltungsbedingungen von Nutztieren verfügt haben soll. ARDE-Sprecherin Julia Elizalde kritisiert das scharf: „Die Verbraucher werden getäuscht, weil sie glauben, Tierwohl zu unterstützen, während sie in Wirklichkeit Tierleid finanzieren.“ Laut Medienberichten soll eine entsprechende Zertifizierung inzwischen nicht mehr bestehen. Nach Recherchen der ARD-Tagesschau könnten Tiere aus dem betroffenen Betrieb an weiterverarbeitende Unternehmen geliefert worden sein, die auch den europäischen Markt beliefern. Ob daraus tatsächlich Produkte in den deutschsprachigen Raum gelangt sind, ist bislang jedoch nicht belegt. Neuer Eigentümer Der deutsche Discounter Aldi Nord erklärte laut der Nachrichtenagentur dpa, dass kein Fleisch aus dem beanstandeten Betrieb in die Regale des Discounters gelangt sei. Dies habe man mit Hilfe der europäischen Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit von Fleisch überprüft. Die durch die Anzeige alarmierten Aufsichtsbehörden fanden bei einem kürzlichen Besuch des fraglichen Schweinehofs offenbar keine Hinweise auf Missstände. „Nach der Inspektion wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt“, heißt es. „Zudem wurde ein optimaler Hygienestatus in allen Ställen festgestellt.“ Auch die Entsorgung von Tierkadavern entspreche den Vorschriften, teilten die Behörden mit. Einzelne kranke Tiere seien entsprechend den geltenden Protokollen separiert worden. Der Mastbetrieb wurde vor Kurzem von einem neuen Eigentümer übernommen. Seither scheinen sich die Zustände gebessert zu haben. Jamón Serrano beliebt Für die geschilderten Zustände sei der frühere Eigentümer zuständig, sagte der neue Betreiber. Die Staatsanwaltschaft muss nun prüfen, ob sich aus der Anzeige und dem von den Tierschützern vorgelegten Bildern und Dokumenten ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt ergibt. In Spanien, dem für die Schweinehaltung und die Produktion von Schweinefleisch so wichtigen Land – werden nach aktuellen Branchendaten jährlich mehr als 50 Millionen Tiere geschlachtet. Ein erheblicher Teil der Produktion geht in den Export – auch in den deutschsprachigen Raum, etwa in Form von Schinken- und Wurstwaren wie dem beliebten Jamón Serrano – dem luftgetrockneten spanischen Schinken. Berichte über mögliche Missstände in der industriellen Tierhaltung sorgen immer wieder europaweit für Diskussionen. Tierschutzorganisationen und Verbraucherschützer fordern seit Jahren strengere Kontrollen und mehr Transparenz in den Lieferketten. Der aktuelle Fall in Spanien dürfte diese Debatte erneut anheizen.