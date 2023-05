Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Umbau-Projekt am Mannheimer Hauptbahnhof geht in eine besonders heikle Phase. Während es schon nächste Woche wieder leichter wird, am Bahnhof zu parken, müssen sich diejenigen, die mit der Straßenbahn fahren, bald für einige Monate umstellen.

Die gute Nachricht vorweg: Ab Montag, 11. April, soll die Tiefgarage unter dem Willy-Brandt-Platz am Mannheimer Hauptbahnhof wieder geöffnet werden. Denn der erste Bauabschnitt des großen