Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia kann ihren Wachstumskurs fortsetzen. Das Bundeskartellamt gab dem Marktführer am Mittwoch grünes Licht für die Übernahme des Fachinformationshändlers Lehmanns, der in der Region mit einer Filiale in Heidelberg vertreten ist.

Die Kartellwächter erwarten durch die Übernahme keine wesentliche Wettbewerbsbehinderung, wie sie am Mittwoch mitteilten. Kartellamtschef Andreas Mundt betonte: „Die zunehmende Digitalisierung, die steigende Bedeutung des Direktvertriebs durch große Verlage und die Verlagerung zu Open-Access-Publikationen führen im Fachinformationshandel zu grundlegenden Marktveränderungen.“

Lehmanns ist hauptsächlich als Fachinformationshändler für professionelle Kunden wie Universitäten, Bibliotheken oder Unternehmen tätig und betreibt darüber hinaus 15 Fachbuchhandlungen in deutschen Universitätsstädten. Thalia ist mit mehr als 380 Filialen die mit Abstand größte Buchhandelskette in Deutschland.

Lehmanns ist nach Osiander die zweite Übernahme innerhalb kurzer Zeit für Thalia. Die Kette ist in der Pfalz in Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Pirmasens und Zweibrücken vertreten und betreibt zwei Standorte in Mannheim. Osiander- Filialen gibt es in Neustadt und Speyer.