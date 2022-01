Die meisten Deutschen verlassen sich auf fossile Brennstoffe, um ihr Heim zu wärmen.

Wer in Deutschland den Regler aufdreht, verbraucht in drei von vier Fällen Gas oder Öl. Rund die Hälfte der Wohnungen (49,5 Prozent) hierzulande wurde im Jahr 2020 mit Gas beheizt. Der Bestand an ölbeheizten Wohnungen ging auf 25 Prozent zurück. Wärmepumpen versorgen bislang nur 2,6 Prozent der Wohnungen mit Wärme, auch wenn ihr Anteil stetig steigt. In Rheinland-Pfalz wurde nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Jahr 2018 mehr als jede zweite Wohnung (53 Prozent) mit Gas gewärmt. Rund ein Drittel der Wohnungen (31,2 Prozent) verfügte damals noch über eine Ölheizung. Zudem sind laut Verbraucherzentrale mehr als die Hälfte der Heizungen in Rheinland-Pfalz älter als 20 Jahre.