In Rheinland-Pfalz müssen Grundstückskäufer im Schnitt 143 Euro pro Quadratmeter hinlegen.

Bauland war in Deutschland noch nie so teuer wie 2020. Ein Quadratmeter baureifes Land habe durchschnittlich 199 Euro gekostet, teilt das Statistische Bundesamt mit. Im Jahr 2010 hatte der Preis noch bei 130 Euro gelegen. Grundstückskäufer in den südlichen Flächenländern Bayern und in Baden-Württemberg zahlten den Angaben zufolge 2020 mit 349 beziehungsweise 245 Euro besonders viel für einen Quadratmeter Bauland. In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern wurde nur ein Bruchteil dieses Betrags fällig: Hier lagen die Preise zwischen 46 und 63 Euro. Für ein Grundstück in Rheinland-Pfalz zahlte man 2020 im Schnitt 143 Euro pro Quadratmeter. Die hohen Preise tragen auch dazu bei, die Mieten hochzutreiben.