Einen Quadratmeter neu zu bauen, kostet in Rheinland-Pfalz im Schnitt 1884 Euro.

Seit mehr als zehn Jahren kennen die Hauspreise in Deutschland nur eine Richtung: steil nach oben. Das dürfte auch dieses Jahr nicht viel besser werden. Nach einem Preisanstieg von 6,5 Prozent im vergangenen Jahr rechnet der Zentralverband deutsches Baugewerbe 2022 mit 4 Prozent. Die zentrale Kennziffer sind die durchschnittlichen Kosten für einen Quadratmeter Neubau. Dieser Wert stieg dem Statistischen Bundesamt zufolge seit der Wiedervereinigung von 1099 Euro auf 1920 Euro im Jahr 2020. In Rheinland-Pfalz zahlt man beim Neubau eines Wohnhauses im Schnitt 1884 Euro für den Quadratmeter. Am höchsten liegen die Kosten in Bayern mit 2278 Euro pro Quadratmeter.