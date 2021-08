Die Inflation in Deutschland kratzt an der 4-Prozent-Marke. Die steigende Inflationsrate hat bereits im zweiten Quartal 2021 zu einem Reallohnverlust geführt.

Nach dem kräftigen Preissprung im Juli (3,8 Prozent) zog die Teuerungsrate im August 2021 nochmals moderat auf 3,9 Prozent weiter an, teilte das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Berechnungen mit. Einen höheren Wert für die jährliche Teuerungsrate hatten die Wiesbadener Statistiker zuletzt im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent ermittelt.

Angeheizt wird die Teuerung seit Monaten von steigenden Energiepreisen. Zudem schlägt die Rücknahme der temporären Mehrwertsteuersenkung nun voll durch. Um den Konsum in der Corona-Krise anzukurbeln, hatte der Bund die Mehrwertsteuer befristet vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gesenkt. Seit Januar 2021 gelten wieder die regulären Mehrwertsteuersätze, Waren und Dienstleistungen werden also tendenziell wieder teurer.

Teuerung könnte sich weiter beschleunigen

Volkswirte rechnen damit, dass die Verbraucherpreise in den nächsten Monaten weiter steigen werden. Inflationsraten von an die 5 Prozent in Europas größter Volkswirtschaft gelten als möglich. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich pro Euro dann weniger kaufen können als zuvor.

Wie das Statistische Bundesamt am Montag weiter mitteilte, hat die allgemeine Teuerung bereits im zweiten Quartal dieses Jahres zu einem Reallohnverlust geführt. Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im zweiten Quartal nur Verdiensterhöhungen unterhalb der allgemeinen Preissteigerung erhalten. Einschließlich der fest vereinbarten Sonderzahlungen stiegen die Verdienste demnach um 1,9 Prozent im Vergleich zur gleichen Vorjahreszeit. Die Verbraucherpreise legten im gleichen Zeitraum allerdings um 2,4 Prozent zu, so dass sich für die Beschäftigten Reallohnverluste ergaben. Im Vorquartal hatten die Einkommenssteigerungen von 1,3 Prozent die Inflation noch ausgeglichen. Die vergleichsweise geringen Steigerungen sind auf verhaltene Tarifabschlüsse unter dem Eindruck der Corona-Pandemie zurückzuführen. Weitere Einbußen, beispielsweise durch Kurzarbeit, sind in der Auswertung der Tarifgehälter nicht enthalten.