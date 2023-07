Wie der Name schon sagt, ist Teslas «Cybertruck» kein gewöhnlicher Pickup. Nun meldet der Autobauer den Bau des ersten Fahrzeugs mit dem futuristischen, kantigen Aussehen.

Austin (dpa) - Tesla hat nahezu vier Jahre nach der Präsentation die Produktion seines Elektro-Pickups «Cybertruck» gestartet. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Konzern gab den Bau des ersten Fahrzeugs in einem Tweet am Wochenende bekannt. Mit einer Massenfertigung wird allerdings erst im kommenden Jahr gerechnet.

Pickups sind die populärste Fahrzeug-Kategorie im US-Markt. Sie wird bisher von Modellen mit Verbrennermotoren wie Fords Verkaufsschlager F-150 beherrscht. Seit Tesla im November 2019 den «Cybertruck» vorstellte, brachten Konkurrenten mehrere Elektro-Pickups auf den Markt. Die Fahrzeuge wie Fords F-150 «Lightning», der Hummer EV von General Motors oder das Modell R1T des Start-ups Rivian wurden bisher aber nur in geringen Stückzahlen verkauft.

Während die Wagen der Konkurrenz wie klassische Pickups aussehen, setzt Tesla beim «Cybertruck» auf ein futuristisches, kantiges Aussehen. Die Karosserie ist aus Edelstahl, was die Produktion komplexer macht. Auf einem Foto in dem Tweet war das erste gebaute Fahrzeug weitgehend von den ringsum versammelten Mitarbeitern verdeckt, so dass man nicht erkennen konnte, ob sein Aussehen von den bisher bekannten Prototypen abweicht.