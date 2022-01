Immer mehr Menschen nutzen Mobiltelefone und Smartphones, immer weniger Telefonzellen: Seit 2019 ist einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge die Anzahl der Telefonzellen in Deutschland um 16 Prozent zurückgegangen. „Bundesweit sind aktuell noch rund 14.200 öffentliche Telefonstellen in Betrieb“, so ein Telekom-Sprecher. Anfang 2019 waren es noch 17.000. Zwar werde die Anzahl der Standorte weiter reduziert werden, ein „vollständiger Abbau“ sei seitens der Telekom jedoch nicht geplant.