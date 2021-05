Kontakt halten wenigstens per Telefon: Für Menschen, die einsam sind oder einfach reden möchten, ist dies ganz wichtig in diesen Corona-Tagen. Sparvorwahlen werden so häufig genutzt wie schon lange nicht mehr. Aber wie gehen die noch mal? Die wichtigsten Tipps.

Das System nennt sich Call-by-Call. Bei jedem neuen Anruf (englisch Call) kann der Nutzer eine andere sogenannte Billig-Vorwahlnummer vor der eigentlichen Vorwahlnummer für das Ortsnetz nehmen, dann folgt die Rufnummer des Teilnehmers. Das ist zum einen lohnend für Haushalte, die keinen Pauschaltarif fürs Festnetz im Inland haben. Zum anderen lässt sich damit sparen bei Gesprächen ins Mobilfunknetz und ins Ausland.

Beispiele: Anrufe ins deutsche Festnetz kosten bei den günstigsten Call-by-Call-Anbietern derzeit zwischen 0,1 und 0,5 Cent per Minute je nach Tageszeit (Ferngespräche). Für eine Verbindung zu einem Handy in Deutschland sind tagsüber ab rund 1,3 Cent in der Minute zu bezahlen. Ein Telefonat zum Beispiel ins französische Festnetz kostet bei günstigen Diensten unter 0,5 Cent pro Minute. Vorsicht: Anbieter, die für eine bestimmte Verbindung wenig Geld kassieren, können bei anderen Gesprächszielen teuer sein. Eine Übersicht steht einmal wöchentlich in der RHEINPFALZ. (Anmerkung: Ich weiß nicht, ob das so noch aktuell ist) Im Internet können Call-by-Call-Tarife etwa auf dem Portal Teltarif.de verglichen werden.

Vorsicht Preisansage: Alle Sparvorwahlen beginnen mit 010, danach folgen zwei oder drei Ziffern. Bevor das Gespräch anfängt zu kosten, müssen die Dienste ihren aktuellen Minutenpreis ansagen. Rechnet ein Anbieter zeitunabhängig ab, ist er zur Ansage des Gesamtpreises verpflichtet. Das soll die Kunden schützen vor hohen Rechnungen bei unerwarteten Preissprüngen. „Gut hinhören“, rät deshalb Teltarif-Experte Henning Gajek.

Nur bei der Telekom: Um bis zu 50 Prozent ist die Nutzung der Sparvorwahlen in den letzten Wochen gestiegen, berichtet der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM). Aber Achtung: Nur Kunden mit Telekom-Anschluss können die Billignummern verwenden. Der frühere Monopolist stelle das Verfahren bei den allermeisten seiner Anschlüsse nach wie zur Verfügung, so der VATM. Wer zu einem anderen Netzbetreiber gewechselt ist, hat die Sparmöglichkeit nicht. Auch vom Handy oder Smartphone aus, steht Call-by-Call nicht bereit.

Falls es nicht klappt: Funktionieren die Sparvorwahlen trotz Telekom-Vertrag nicht, könne das an einer aktivierten Call-by-Call-Sperre liegen, erläutert Fachmann Gajek. Aufheben lasse sich die Sperre im Telekom-Kundencenter (Internet nötig) oder telefonisch über die Telekom-Hotline unter 0800-3301000 (Kundendaten bereithalten).

Zum Hintergrund: Im Zuge der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes verpflichtete der Staat die Telekom, Call-by-Call-Telefonate zu ermöglichen. Nach Auslaufen dieser Auflage erklärte sich die Telekom bereit, das Verfahren noch bis mindestens Ende 2022 fortzuführen. Laut VATM werden pro Jahr Telefongespräche mit einer Länge von zusammen rund 5 Milliarden Minuten über Call-by-Call oder Preselection geführt. Preselection ist die dauerhafte Voreinstellung einer bestimmten Sparvorwahl.