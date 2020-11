Der chinesische Hersteller TCL ist bei uns vor allem für Fernseher und Smartphones bekannt. Mit dem TCL 10 TabMax 4G und dem TCL TabMid präsentiert der Hersteller nun ein 10-Zoll- und ein 8-Zoll-Tablet zu Preisen zwischen 229 Euro (TabMid) und 249 / 299 Euro (TabMax WiFi / 4G). Damit sind die beiden Tablets in der günstigen Mittelklasse angesiedelt.

Das größere Tablet hat einen interessanten Formfaktor für Nutzer, die Dokumente oder Bücher auf dem Tablet lesen wollen. Die Proportionen des Bildschirms liegen bei 5:3, die Auflösung bei 2000 x 1200 Pixel. Das ist genau zwischen dem bei iPads gewohnten 4:3 und dem 16:9-TV-Filmformat der üblichen Android-Tablets angesiedelt. An diesem TCL-Tablet ist auch ein separat erhältlicher Stylus zum Schreiben und Zeichnen erhältlich. Der verbaute Chip hat Mittelklassequalitäten.

Optisch wirkt das Tablet sehr ansprechend. Die gleichmäßig schmalen Ränder machen einen hochwertigen Eindruck, der fast an ein iPad Pro erinnert. Das Display, das etwas höher als Full HD auflöst, ist durch einen Lesemodus und eine adaptive Farbtonanpassung sehr augenfreundlich. Der Akku bietet beeindruckende 8000 mAh, was für einen vollen Nutzungstag ausreichen sollte. Beide Tablets sollen noch in diesem Jahr rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft auf den deutschen Markt kommen. Red