Der Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL droht zu eskalieren, schon in Kürze könnten erste Warnstreiks das Reisen mit der Bahn beeinträchtigen. Die Stimmung zwischen den Verhandlungsparteien scheint vergiftet zu sein – auch weil es um weit mehr geht als um Lohnprozente.

Sie müssen es nicht mehr beweisen. Vor sechs Jahren, im Mai 2015, zeigten die Lokführergewerkschaft GDL und ihre Mitglieder, dass sie streikfähig und in der Lage sind, den Personenverkehr auf Deutschlands Schienen in weiten Teilen lahmzulegen. Nicht für ein paar Stunden, sondern rund eine Woche lang.

Nun könnte es bald wieder soweit sein. Jedenfalls sieht die GDL in dem Angebot, das die Deutsche Bahn (DB) am Montag vorlegte, keine Grundlage für weitere Verhandlungen. Die von der DB offerierten 1,5 Prozent mehr Gehalt sind tatsächlich ein gutes Stück entfernt von der Forderung der GDL, die ein Plus von 4,8 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 1300 Euro verlangt.

Kritik an Konkurrenzgewerkschaft EVG

Das allein wäre noch nichts Besonderes; die Position der Gegenseite als unannehmbar zu bezeichnen, gehört im Laufe von Tarifverhandlungen schon fast zum guten Ton. Aber der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky ließ, als er zum Angebot der DB Stellung nahm, deutlich erkennen, dass dieser Konflikt nur bedingt mit anderen Tarifrunden zu vergleichen ist.

Das beginnt schon damit, dass es bereits einen Tarifvertrag gibt – zwischen der DB und der mitgliederstärkeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Deren Kürzel EVG deutet Weselsky in „Einkommensverringerungs-Gesellschaft“ um, woran sich ablesen lässt, wie es um das Verhältnis der beiden Bahn-Gewerkschaften bestellt ist.

Weselsky und die „Beletage“

Der im vergangenen Jahr geschlossene Vertrag mit der EVG sieht unter anderem ab kommendem Jahr 1,5 Prozent mehr Gehalt vor. Ein ähnliches Abkommen mit der GDL kam nicht zustande. Auch am Dienstag lehnte Weselsky reale „Minusrunden“ ab. Dass die DB – auch, aber nicht nur Corona-bedingt – im vergangenen Jahr ein Minus von 5,7 Milliarden Euro verbuchte, bestreitet der GDL-Chef nicht. Verantwortlich hierfür sei aber nicht zuletzt das Missmanagement auf der Führungsebene der DB. Für deren Fehler dürften die Beschäftigten, die während der Corona-Pandemie den Bahnverkehr permanent am Laufen hielten, nicht finanziell belangt werden. Eine DB-Sprecherin kommentierte Weselskys Äußerungen so: „Seit heute ist belegt: Verantwortung für Beschäftigte und Arbeitsplätze hat der GDL-Chef offenbar wenig im Sinn.“

Weselsky wiederum sprach, wenn es um die Führung des Konzerns ging, von „Beletage“ und „Teppichetage“, wo hohe Boni eingeheimst würden, während die Beschäftigten an der Basis den „Gürtel enger schnallen“ sollten.

Tarifeinheitsgesetz mit viel Brisanz

Als wäre das – mitten in der wohl größten Krise der Deutschen Bahn – nicht schon genug Konfliktpotenzial, lagert im Hintergrund noch ein besonders brisanter Sprengsatz namens Tarifeinheitsgesetz. Dieses Gesetz sieht vor, dass in Betrieben mit mehreren Gewerkschaften der Tarifvertrag jener Gewerkschaft gilt, die in dem Betrieb die meisten Mitglieder hat. Die DB wendet dieses Gesetz neuerdings an, wodurch sich die GDL in ihrer gewerkschaftlichen Existenz gefährdet sieht und seit Monaten um neue Mitglieder auch jenseits ihres bisherigen Organisationsbereichs wirbt. Unter dem Konzerndach der DB gibt es hunderte Betriebe, laut DB hat die GDL nur in ganzen 16 mehr Mitglieder als die zahlenmäßig größere Konkurrenz von der EVG. Gegen diese Lesart geht die GDL gerichtlich vor. Claus Weselsky behauptet, dass beispielsweise 80 Prozent der Lokführer und die Hälfte der Zugbegleiter GDL-Mitglieder seien.

Die Situation im Tarifkonflikt sei „angespannt“, meint Weselsky – eine eher milde Umschreibung der Lage. Tatsächlich scheint das Verhältnis zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft weit über den Streit um Lohnprozente hinaus nachhaltig vergiftet zu sein. Die Folgen könnten Bahnreisende schon bald in Form erster Warnstreiks zu spüren bekommen. Er schließe einen Arbeitskampf „prinzipiell nicht mehr aus“, sagte Weselsky. Näheres dürfte in den kommenden Tagen bekannt werden, bis zum 24. Mai will sich die GDL zum weiteren Vorgehen äußern. Denjenigen, die in den kommenden Wochen mit der Bahn reisen wollen, bleibt als schwacher Trost nur die Zusicherung der Gewerkschaft, „rechtzeitig“ über Arbeitskämpfe informieren zu wollen.