Der Tankrabatt zeigt laut ADAC Wirkung: Eine erste Auswertung des Automobilclubs ergab, dass die Spritpreise in den Morgenstunden des 1. Juni „sukzessive nachgegeben haben“, erklärte der ADAC. Die Preise für Diesel und Benzin seien an vielen Tankstellen wieder unter 2 Euro gesunken. Nachmittags zogen die Preise aber teilweise wieder an.

Am Mittwoch war zum Monatsanfang vor dem Hintergrund der erhöhten Energiepreise der Tankrabatt in Kraft getreten. Bei Benzin sinken die Steuersätze um 29,55 Cent je Liter und bei Diesel um 14,04 Cent. Dadurch sinkt auch die fällige Mehrwertsteuer. Der Steuernachlass gilt für drei Monate.

Auch an Tankstellen in Rheinland-Pfalz ist es laut ADAC wegen der gesunkenen Energiesteuer am Mittwoch teilweise zu deutlich niedrigeren Spritpreisen gekommen. Wie der ADAC mitteilte, unterschieden sich die Preise von Tankstelle zu Tankstelle noch deutlich und es ließen sich noch keine Angaben über die Preisentwicklungen im ganzen Land machen. Bei einem Vergleich der Preise am Mittwoch gegen 12 Uhr kostete im Umkreis von zehn Kilometern um Mainz ein Liter Super zwischen 1,879 und 2,169 Euro. Der Liter E 10 kostete im selben Vergleichsraum zwischen 1,819 und 1,929 Euro und der Liter Diesel zwischen 1,879 und 2,009 Euro. Über die weitere Preisentwicklung lassen sich laut ADAC keine genauen Angaben machen. Einige Tankstellen würden zuerst noch ihre zu den alten Preisen eingekauften Spritbestände verkaufen, bevor Preise dort spürbar in den nächsten Tagen sinken. Der ADAC rät, die Spritpreise mit Apps und auf Vergleichsportalen im Auge zu behalten. Momentan ist auf mehreren Portalen mit einem sehr hohen Suchaufkommen zu rechnen und es kann zu Fehlermeldungen und Verzögerungen kommen.

Kein großer Andrang in der Pfalz

Auch in der Pfalz war der Andrang an den Tankstellen nicht so groß wie teilweise erwartet worden war. Hatte in Zweibrücken ein Liter Superbenzin am Dienstagabend noch mehr als 2 Euro gekostet, so zeigte die Zapfsäule am frühen Mittwochmorgen einen Preis um die 1,80 Euro an. Ein regelrechter Ansturm auf die Zapfsäulen, Autos, die meterlange Schlangen über Trottoir und Straße zogen, damit deren Fahrer billiger tanken können – all das blieb bis Mittwochnachmittag in Zweibrücken aus.

Auch an einer Tankstelle im südpfälzischen Wörth war die Lage eher entspannt. Auffälligkeiten könne sie nicht feststellen, „es herrscht heute Vormittag ganz normaler Betrieb“, sagte eine Mitarbeiterin beim Blick zu den Zapfsäulen. Ganz ähnliche Beobachtungen gab es auch in Kaiserslautern.

Tankrabatt und 9-Euro-Ticket: So lief der Auftakt in der Pfalz

Kartellamt will genau hinschauen

Vor der Steuersenkung war von vielen Experten erwartet worden, dass die Spritpreise am Mittwoch nicht abrupt fallen. Grund dafür ist, dass die gesenkte Steuer nicht beim Verkauf an der Zapfsäule sondern ab Tanklager beziehungsweise Raffinerie anfällt. Das bedeutet, dass alle vor Mitternacht gelieferten Vorräte der Tankstellen noch mit dem normalen höheren Steuersatz belastet sind. Dass die Mehrheit der Tankstellen dennoch bereits am Morgen die Preise kräftig senkte, könnte eine Folge der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit und des damit einhergehenden Wettbewerbsdrucks sein.

Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, sagt dem Sender NDR Info, dass seine Behörde die Preispolitik der Mineralölkonzerne „fest im Blick“ habe. Das Bundeskartellamt habe eine Untersuchung bezüglich der Preise in den Raffinerien und im Großhandel eingeleitet. „Wir sind in der Lage sehr unangenehme Fragen zu stellen“, sagte Mundt. Bei Preisabsprachen drohten hohe Bußgelder in Höhe von bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes. „Das hat aus meiner Sicht eine sehr abschreckende Wirkung“, sagte Mundt.

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer betonte im Bayerischen Rundfunk, den Mineralölkonzernen sei bewusst, dass sie unter besonderer Beobachtung stünden. „Aber trotzdem ist es auch gut, dass diese Beobachtung stattfindet, um zu schauen, ob hier wirklich nicht etwas ausgenutzt wird.“ Die Politik habe allerdings keine kurzfristige Handhabe einzuschreiten, sagte Schnitzer.

Kritik aus umweltpolitischen Gründen

Kritik am Tankrabatt gab es aus umweltpolitischen Gründen. „Die Menschen sollten lieber weniger fahren, langsamer fahren, Fahrgemeinschaften bilden. Sie sollten ausweichen auf den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Das alles wird jetzt durch dieses Preissignal reduziert“, sagte die Wirtschaftsweise Schnitzer.

Auch die Organisation Germanwatch kritisierte den Tankrabatt. Dieser stehe im „krassen Widerspruch“ zu dem von Deutschland vermittelten G7-Beschluss, wonach klimaschädliche Subventionen auslaufen sollen. „Die sogenannte Spritpreisbremse ist ein klimaschädlicher Fehlanreiz“, bemängelte die Organisation mit Sitz in Bonn. „Sie bremst vor allem den notwendigen Umstieg auf klimafreundliche Mobilitätsformen wie Bahn und Fahrrad.“

Kein Ansturm auf den Nahverkehr

Für 9 Euro einen Monat lang den Nahverkehr nutzen: Die beispiellose Rabattaktion für Busse und Bahnen hat am Mittwoch begonnen. Viele Verkehrsbetriebe sprachen von einem reibungslosen Auftakt. In der Rhein-Neckar-Region waren Züge teilweise erkennbar stärker besetzt als sonst üblich, Zugbegleiter sahen viele bisher unbekannte Gesichter. Probleme mit überfüllten Zügen gab es allerdings nur in Ausnahmefällen, vor allem dann, wenn die Züge mit reduzierter Platzkapazität unterwegs waren, bei der S-Bahn beispielsweise ein Solo-Triebwagen anstellte einer planmäßigen Doppeleinheit.

Stresstest an Pfingsten

Nach weit verbreiteter Auffassung wird allerdings das Pfingstwochenende eine große Herausforderung. In den Zügen wird großer Andrang erwartet, besonders auf dem Weg zu beliebten Ausflugszielen. Das Sonderticket zu 9 Euro ist für die Monate Juni, Juli und August erhältlich und gilt bundesweit im Nahverkehr. Das soll Pendler entlasten und mehr Menschen davon überzeugen, dauerhaft vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Zum Aufakt gab es nach einer Analyse des Verkehrsdatenanbieters Tomtom keinen deutlichen Effekt auf den Straßenverkehr. In zehn deutschen Großstädten und Regionen stellte das Unternehmen am Mittwochmorgen zwar etwas weniger und kürzere Staus fest als am Vortag und am Mittwoch vor zwei Wochen. Der Verkehrsfluss insgesamt war allerdings teils besser, teils schlechter.

Aus Sicht des Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), wird die 9-Euro-Aktion ein großer Erfolg. „Ich glaube, dass das ein echter Knaller wird“, sagte er. Er erwartet wichtige Hinweise für die Zukunft des Nahverkehrs. „Wenn wir das Ziel in der Koalition, eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen, erreichen wollen, dann werden wir die Erkenntnisse aus dem 9-Euro-Ticket auch dringend brauchen.“

Tankrabatt und 9-Euro-Ticket: Konsum auf Pump

Spritpreise und 9-Euro-Ticket: Erfolgreicher Start