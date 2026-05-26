Bis zu 4 Prozent Zinsen können Neukunden fürs Tagesgeld bekommen. Allerdings gilt es dabei sehr genau auf mögliche Haken zu achten.

Großer Zinssprung beim Tagesgeld: Bis zu 4 Prozent können Neukunden jetzt bekommen. Vor wenigen Tagen lag der Spitzenzins noch bei 3,5 Prozent. Es lohnt sich allerdings, genau hinzusehen: Manche hoch dotierten Tagesgeld-Angebote weisen Haken auf.

Die steigenden Energiepreise infolge des Irankriegs haben die Inflation auf fast 3 Prozent nach oben getrieben. Noch hat die Europäische Zentralbank (EZB) darauf nicht mit einer Erhöhung der Leitzinsen reagiert, um den Auftrieb zu bremsen. Am Markt für Tagesgeld aber hat es einen kräftigen Schub gegeben. Die aktuellen Topangebote von 4 Prozent stammen von Chase, der Digitalmarke des US-amerikanischen Bankenriesen J.P. Morgan, und der Norisbank, die zur Deutschen Bank gehört. Dahinter folgen Raisin Bank mit 3,5 und Consorsbank mit 3,4 Prozent. Alle diese Konten sind durch die deutsche gesetzliche Einlagensicherung geschützt.

Nachteil: Befristung

Der Hauptschwachpunkt liegt darin, dass es die Spitzenzinsen nur für Neukunden der jeweiligen Bank – und nur befristet für wenige Monate – gibt. Chase spendiert die 4 Prozent für vier Monate, bei der Norisbank sind es sechs Monate. Für regelmäßige Tagesgeldsparer ist diese Befristung aber keine Überraschung. Viele von ihnen nutzen sie gezielt für sich aus und springen von Neukunden- zu Neukundenangebot, um stets ganz oben mit dabei zu sein. In Zeiten der Online-Legitimierung bei der Kontoeröffnung ist das mit keinem größeren Aufwand verbunden.

Wer das ständige Wechseln scheut, sollte bei der Entscheidung für ein Tagesgeldkonto gleich den Folgezins nach Ablauf der ersten Monate im Auge behalten. Chase zahlt dann 2 Prozent, die Norisbank nur 0,75 Prozent. Zum Vergleich: Der Durchschnittszins liegt derzeit bei rund 1,46 Prozent laut Finanzdienst Biallo.de.

Das Problem dabei: Die Banken können die Folgezinsen jederzeit ändern, also anheben oder auch senken. Was bei der Kontoeröffnung galt, gilt also nicht unbedingt auch nach Ablauf der ersten Monate noch. Deshalb der Tipp: Die Stiftung Warentest weist in ihrer Tagesgeld-Vergleichsliste Anbieter mit ,,dauerhaft guten“ Zinsen aus, bei denen der Abstand zwischen Neukunden- und Bestandskundenzins relativ gering ist.

Nachteil: Bedingungen

Viele Banken knüpfen den hohen Neukundenzins an Bedingungen. Musterbeispiel Norisbank: 4 Prozent fürs Tagesgeld erhält nur, wer zuvor auch ein Girokonto bei der Norisbank eröffnet. Der Haken daran: Dieses Girokonto ist nur für Kunden kostenfrei, die bestimmte Voraussetzungen wie einen Mindestgeldeingang von 500 Euro im Monat erfüllen. Wegen dieser Einschränkung nimmt die Stiftung Warentest das Tagesgeld der Norisbank in ihre Besten-Vergleichsliste trotz des hohen Zinses nicht auf. Wer allerdings ohnehin das Girokonto wechseln will, findet das Angebot womöglich interessant, zumal die Norisbank den Neukunden eine Prämie von 120 Euro zahlt.

Eine weitere verbreitete Bedingung: Das auf das Tagesgeldkonto frisch eingezahlte Geld muss vom Konto einer Bank kommen, die nicht zur Bankengruppe des Kontoanbieters gehört. Bei der Norisbank heißt das: Das Geld darf vorher nicht bei der Deutschen Bank, Postbank, BHW Bausparkasse oder DWS (Vermögensverwaltung) angelegt gewesen sein.

Das Chase-Tagesgeld hat die Besonderheit, dass J.P. Morgan damit sein erstes Privatkundenprodukt auf dem deutschen Markt platziert. Es wird erwartet, dass der Bankengigant nur den Startschuss für eine baldige Offensive auch bei anderen Produkten gegeben hat. Den hohen Tagesgeldzins können Sparer aber einstreichen, ohne sich für die Zukunft zu binden.

Nur mit Smartphone und App

Doch auch dieses Angebot ist nicht frei von Bedingungen. Es setzt voraus, dass die Kunden das Tagesgeldkonto per Smartphone und installierter Chase-App führen. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber auch wer grundsätzlich aufgeschlossen ist, will vielleicht nicht gerade zu den ersten Nutzern gehören – wegen mögliche Anlaufschwierigkeiten bei Zuverlässigkeit und Service. „Ob die Amerikaner auch mit dem vermeintlich großen Kundenansturm klarkommen und technisch alles reibungslos funktioniert, bleibt abzuwarten“, erklärt der Biallo-Finanzdienst. „Zum Start könnten manche Prozesse noch nicht ganz eingespielt sein“, warnt auch das Verbraucherportal Finanztip.

Wichtig für Anleger ist zudem, auf die gesetzliche Einlagensicherung zu achten, die sich auf 100.000 Euro pro Person und Bank beläuft: Wer gleichzeitig Kunde des Neobrokers Trade Republic ist, der sich in kurzer Zeit zum bedeutsamen Player auf dem Markt entwickelt hat, und dort eine größere Summe parkt, sollte wissen, dass J.P. Morgan eine Partnerbank von Trade Republic ist. Das bedeutet, dass Trade Republic bei J.P. Morgan Geld des Kunden verwahrt haben könnte – mit Folgen für die Einlagensicherung. „In diesem Fall zählt das Geld ebenfalls mit in die Grenze von 100.000 Euro hinein“, warnt das Finanztip-Verbraucherportal.