Der Zweibrücker Mobilkranbauer Tadano Demag sieht sich auf dem im Insolvenzplan von 2020 skizzierten Weg gut vorankommen. Mitte dieses Jahres soll das neue Montagekonzept umgesetzt werden. Es soll die Auslieferung von mehr Kranen, gut 500 in diesem Jahr, ermöglichen.

Das neue Konzept sieht vor, dass im 340 Kilometer entfernt liegenden Schwesterwerk Tadano Faun (Lauf bei Nürnberg) gefertigte Fahrzeuge, sogenannte Autokranen-Unterwagen, nach Zweibrücken geliefert und dort die eigentlichen Teleskopkrane mit dem Oberwagen daraufgesetzt werden. Endmontage und Auslieferung erfolgen in Zweibrücken, wo Tadano zwei Werke unterhält. Man plane, 2023 mehr als 500 Mobilkrane auszuliefern, die Auftragsbücher seien gut gefüllt, sagt Kenichi Sawada. Der 56 Jahre alte Japaner übernahm am Neujahrstag den Chefposten der Tadano Europe GmbH, der Dachgesellschaft für die Werke in Zweibrücken und in Lauf. Er löst den in dieser Funktion seit dem Verkauf der Demag-Werke vom US-Unternehmen Terex an Tadano im August 2019 tätigen Jens Ennen ab. Nach einer Betriebsversammlung im Dezember war Ennens Ausscheiden für viele überraschend bekanntgegeben worden.

2024 sollen schwarze Zahlen die roten ersetzen

Tadano hatte im Oktober 2020 mit der Begründung von Auftragsverlusten durch die Corona-Pandemie zum Mittel der Planinsolvenz gegriffen, um in sogenannten Schutzschirmverfahren die zuvor schon absehbare erforderliche Restrukturierung der Werke in Zweibrücken und Lauf anzugehen. Hohe Millionen-Verluste wurden und werden für die Jahre 2020 bis 2023 eingeplant. 2024 sollen schwarze Zahlen die roten ersetzen. Das könne gelingen, sagt Sawada, allerdings müssten Probleme bei der Materialversorgung, mittelbar durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine hervorgerufen, gelöst werden. Wichtige Zulieferbetriebe insbesondere des Stahlbaus sitzen in EU-Nachbarländern der Ukraine und müssen viele ukrainische Facharbeiter ersetzen.

Tadano Demag ist mit aktuell 1172 Mitarbeitern größter Arbeitgeber in Zweibrücken. Im Zuge der Insolvenz verloren im Januar 2020 rund 400 Mitarbeiter ihre Beschäftigung.

