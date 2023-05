Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer drastischen Steuererhöhung bei Neuwagen bremst der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan deutsche Autohersteller in seinem Land aus. Die Erhöhung der Luxussteuer trifft vor allem Wagen der Oberklasse, die in der Türkei von Mercedes & Co. dominiert wird.

Auch wenn die Firmen die Auswirkungen noch nicht richtig abschätzen können, müssen sie mit einem deutlichen Absatzrückgang rechnen. Die Regierung veröffentlichte die