Ministerpräsident Alexander Schweitzer lädt an diesem Montag an einen Runden Tisch. Es geht um den Standort Kaiserslautern nach dem drohenden ACC-Rückzug.

Bei dem Treffen gehe es „zunächst darum, dass alle wichtigen Akteure gemeinsam über die Potentiale des Standorts Kaiserslautern für eine technologische und strategische Unabhängigkeit der Bundesrepublik sprechen“, umreißt die Landesregierung auf Anfrage der RHEINPFALZ ihre Erwartung an den Runden Tisch. Erörtert werden solle auch, „wie der Standort für die Zukunft strategisch weiterentwickelt werden kann“. Das sei nur „mit vereinten Kräften“ zu erreichen. Die Staatskanzlei verweist dabei auch auf die Task Force, die von der Landesregierung eingesetzt wurde mit dem Ziel, die Gewerbefläche in Kaiserslautern als „Turbofläche“ weiterzuentwickeln. Mit Turboflächen sind Flächen gemeint, die möglichst schnell zu Industrie- oder Gewerbegebieten entwickelt werden sollen.

Ob das von der Landesregierung angestrebte Bündeln von Kräften dazu führen könnte, dass die Fabrik doch noch entsteht, ist alles andere als ausgemacht. Derzeit gibt es jedenfalls keine Anzeichen dafür, dass ACC, ein Konklomerat aus Stellantis, Mercedes-Benz und Total-Energies, die Gigafactory samt 2000 Arbeitsplätzen in der Westpfalz doch noch realisieren wird. Deshalb soll jetzt offenbar über einen Plan B nachgedacht werden.

Offizielle Absage liegt noch nicht vor

Bereits 2024, drei Jahre nach der Grundsteinlegung, hatte ACC die Bau-Pläne für Kaiserslautern auf Eis gelegt – vorläufig, wie es damals hieß. Anfang Februar erklärte ACC dann, es sei „eindeutig, dass die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der ACC-Projekte“ in Kaiserslautern und Temoli (Italien, d. Red.) „nicht gegeben sind“. Dabei wurde offiziell auf die anhaltend schwache Nachfrage nach E-Autos verwiesen. Ein anderer Grund dürfte sein, dass Stellantis 22 Milliarden Euro abschreiben muss, weil die Nachfrage nach E-Autos „deutlich überschätzt“ worden sei. Die Landesregierung ihrerseits weist darauf hin, dass eine „offizielle Absage des Vorhabens durch ACC“ noch nicht vorliege.

Sollte ACC seine Ansiedlungspläne tatsächlich beerdigen, wäre das ein höchst beunruhigendes industriepolitische Signal weit über Kaiserslautern hinaus. Denn einerseits, darüber sind sich die Landesregierung, die IG Metall und der Arbeitgeberverband Pfalzmetall einig, bietet Kaiserslautern in mehrfacher Hinsicht sehr gute Standortbedingungen. „Alle Genehmigungen liegen vor, ausreichend qualifizierte Fachkräfte sind vorhanden, die infrastrukturellen Voraussetzungen stimmen, und es besteht eine enge Anbindung an Hochschulen und Forschung in der Region“, listet der Hauptgeschäftsführer von Pfalzmetall, Karsten Tacke, die Vorteile des Standorts auf. Wenn also nicht hier, wo dann?

Batteriezellfertigung ist Schlüsseltechnologie

Andererseits ist die Fertigung von Batteriezellen eine, wie es die Landesregierung formuliert, „Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität“. Eine Technologie, die die Europäer, auch darüber besteht Einigkeit, nicht asiatischen und insbesondere chinesischen Herstellern überlassen sollten. Ein Stück weit unabhängig von China zu werden und zugleich selbst über das notwendige technologische Know how zu verfügen, war ja die Motivation dafür, das ACC-Konsortium zu gründen und die beiden Batteriefabriken in der Pfalz und in Italien zu planen. Der Rückzug von ACC sei „hochgradig fahrlässig“, Mercedes, Stellantis und Total „sägen an dem Ast, auf dem sie sitzen und gefährden zudem Arbeitsplätze“, übt Jörg Köhlinger, Leiter des für Rheinland-Pfalz zuständigen IG-Metall-Bezirks Mitte, denn auch harsche Kritik an ACC. Die IG Metall werde das nicht widerspruchslos hinnehmen, warnt Köhlinger; die Gewerkschaft prüfe derzeit, „ob die europäischen Förderkriterien eingehalten wurden“. Hintergrund: Das Land, der Bund und die EU wollten den Bau der Fabrik in Kaiserslautern mit 437 Millionen Euro fördern. Davon ist laut Bundeswirtschaftsministerium bisher erst ein niedriger einstelliger Millionenbetrag geflossen.

Derweil sieht Pfalzmetall-Hauptgeschäftsführer Tacke nun in erster Linie die Bundesregierung in der Pflicht. Er sei „äußerst verwundert“ darüber, „dass sich die Bundesregierung beim Zukunftsthema Batteriezellfertigung hinter Frankreich einordnet, statt auf Augenhöhe zu agieren“, fordert Tacke ein selbstbewussteres Auftreten Berlins gegenüber den französischen Partnern. Die Regierung müsse die „vereinbarte Standortzusage“ einfordern, schließlich werde „in Kaiserslautern gerade eine einmalige Chance verspielt“. Die Gigafactory sei „die letzte realistische Chance, eine eigene Fertigung dieser Größenordnung zu verankern“, unterstreicht Tacke die Bedeutung des Projekts. Sollten die bisherigen Gesellschafter nicht investieren wollen, dürfe das Projekt „nicht einfach als gescheitert erklärt werden“; es gelte, dann neue oder ergänzende Partner zu finden.

Wirtschaftsministerium: Reiche kann nicht kommen

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), deren Vorgänger Peter Altmaier 2021 den millionenschweren Förderbescheid an ACC-Chef Yann Vincent überreichte, ist ebenfalls an den Runden Tisch geladen. Sie wird der Einladung jedoch nicht folgen. Reiche könne wegen langfristig zugesagter fester Termine nicht kommen, teilte ihr Ministerium auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Stattdessen werde Beate Baron, Leiterin der Abteilung Industriepolitik, anreisen. Man stehe „weiterhin in regelmäßigem Kontakt“ mit ACC, dessen jüngste Ankündigungen man „mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen“ habe. Das Projekt in Kaiserslautern habe das Ministerium von Beginn an unterstützt. „Am Ende reichen jedoch staatliche Unterstützung und Flankierung allein nicht aus – in einer Marktwirtschaft sind vor allem unternehmerische Investitionsentscheidungen maßgeblich.“ Das klingt nicht gerade so, als bestehe im Bundeswirtschaftsministerium große Zuversicht, das Aus für ACC in Kaiserslautern noch abwenden zu können.