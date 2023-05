Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man kann den Impreza in die Kategorie „brave Schräghecklimousine“ einordnen. Natürlich hat der Wagen alles, was ein modernes Karosseriekleid ausmacht: Scheinwerfer an der Bugpartie, die sich nach innen verengen, Kanten entlang der Motorhaube und seitlich nach hinten führend sowie ein ausgeklügeltes Lichtspiel am Heck. Aber es gibt nichts richtig mutig Gezeichnetes, gar Auffallendes.

Subaru hat nicht umsonst den Ruf eines Herstellers grundsolider Fahrzeuge: Nichts knarzt oder klappert, man sitzt auf bequemem Gestühl und darf sich über luftiges Raumgefühl