Jahrzehntelang schützte Rom seine Strandbad- Betreiber. Nun zwingt Brüssel Italien zur Neuvergabe der Konzessionen. Ministerpräsidentin Meloni steht unter gewaltigem Druck.

Noch geht es beschaulich zu an den Stränden des Belpaese: Die Lidos haben wie jedes Jahr an Ostern ihre Türen geöffnet, aber die meisten Strandbad-Betreiber haben erst einen kleinen Teil ihrer Sonnenschirme aufgestellt. Es lohnt sich für die Lido-Betreiber nicht. Noch kommen nur wenige Gäste ans Meer – vor allem Rentner – und sie kommen in der Regel auch nicht zum Baden, sondern um an der Bar einen Kaffee zu trinken oder einen Imbiss einzunehmen.

Das Meerwasser hat noch keine 20 Grad. „Wir haben keine Eile mit dem Baden, im Unterschied zu den Touristen haben wir das Meer ja das ganze Jahr und so können wir warten, bis die Temperaturen angenehmer sind“, sagt Francesco, ein im Moment wenig beschäftigter Kellner im Lido Selvaggio von Sperlonga südlich von Rom.

Doch die entspannte Szenerie trügt. Denn über Italiens Stränden zieht – im übertragenen Sinn – ein Sturm auf. Spätestens bis Juni 2027 müssen sämtliche bisherigen Strandkonzessionen in Italien neu ausgeschrieben werden; so will es die sogenannte Bolkestein-Direktive aus dem Jahr 2006, mit der die Europäische Union den Wettbewerb im Binnenmarkt sicherstellen will.

30.000 Lido-Betreiber

Denn die Strände sind ein knappes öffentliches Gut, um dessen kommerzielle Nutzung sich grundsätzlich jeder Marktteilnehmer bewerben kann, ähnlich wie um öffentliche Aufträge. Die Ausschreibung der Strandkonzessionen betrifft in Italien landesweit rund 30.000 Lido-Betreiber, die nun um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Die Verunsicherung ist entsprechend groß.

So groß, dass die Strandbad-Betreiber für Dienstag eine Kundgebung in Rom angekündigt haben, an der Tausende Teilnehmer erwartet werden. Eine erste Protestaktion war von den „Balneari incazzati“ (Wütende Lido-Betreiber), wie sie sich selbst nennen, schon im Februar anlässlich des Gesangsfestivals vor dem Ariston-Theater in Sanremo durchgeführt worden. Die Lido-Betreiber fordern die Regierung auf, die Ausschreibung der Konzessionen auszusetzen: Die Strände seien in Wahrheit gar kein knappes Gut, und deshalb sei die Bolkestein-Direktive aus Brüssel auf ihre Lidos gar nicht anwendbar. Dies sieht die Europäische Union freilich ganz anders und pocht weiterhin auf die Ausschreibungen.

Die Bezahlstrände mit ihren bunten Sonnenschirmen und bequemen Liegen, ohne die sich Millionen Italienerinnen und Italiener ihren Sommerurlaub nicht vorstellen möchten, sind in Italien ein Politikum erster Güte. Und auch ein Wirtschaftsfaktor. In der Badesaison beschäftigen die Lidos etwa 300.000 Mitarbeiter und verbuchen pro Jahr einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Und so haben sich alle italienischen Regierungen, egal welcher Couleur, bisher standhaft geweigert, die Bolkestein-Direktive an Italiens Stränden umzusetzen.

Von der Regierung verraten

Die Lido-Lobby ist einfach zu stark, und auch die italienischen Badegäste (die gleichzeitig Wählerinnen und Wähler sind) sähen es nur äußerst ungern, wenn der Betreiber des Lidos ihres Vertrauens seine Konzession an einen anonymen ausländischen Tour-Operator verlieren würde, nur weil dieser dem Staat ein lukrativeres Angebot macht.

20 Jahre lang ist es Rom gelungen, die Neuausschreibung der Strandkonzessionen immer wieder hinauszuzögern. Auch die Rechtskoalition von Giorgia Meloni hatte 2023 in Brüssel noch eine „allerletzte“ Verlängerung der Konzessionen um drei Jahre herausgeschunden, aber gleichzeitig hat die EU-Kommission der italienischen Regierung die Pistole auf die Brust gesetzt: Es wurde ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Wenn die Konzessionen nicht spätestens im Juni 2027 ausgeschrieben werden, muss Rom saftige Strafzahlungen leisten. Im schlimmsten Fall wird sogar die Kürzung von EU-Geldern fällig.

Für Regierungschefin Meloni und ihren Koalitionspartner Matteo Salvini kommt der Protest der Lido-Betreiber zur Unzeit: In etwas mehr als einem Jahr stehen Parlamentswahlen an, und sowohl Meloni als auch Lega-Chef und Vizepremier Salvini hatten sich früher stets als Schutzpatrone der Lidos inszeniert. Meloni hatte als Oppositionschefin im Wahlkampf sogar versprochen, dass ein „Ausverkauf der Lidos nur über meine Leiche erfolgen“ werde.

Doch stattdessen bereiten Meloni und Salvini, der als Transportminister auch für die Häfen und die Strände zuständig ist, die öffentliche Ausschreibung der Konzessionen voran: Soeben hat die Regierung ein Reglement verabschiedet, in welchem landesweit gültige Kriterien für die Ausschreibungen festgelegt wurden.

Kein Wunder, fühlen sich die „Balneari incazzati“ von der Regierung verraten. Für Sergio Pallazzo, Betreiber des Lido Selvaggio in Sperlonga, käme der Verlust der Konzession praktisch einer Enteignung gleich, trotz der eventuellen Entschädigung, die ein neuer Betreiber an ihn zahlen müsste: „Als ich vor 22 Jahren die Konzession erhielt, war hier nichts als Sand und Dünen. Im Laufe der Jahre habe ich praktisch jeden Cent, der mir Ende der Saison übrig blieb, wieder in den Lido gesteckt, um ihn für meine Gäste noch etwas komfortabler zu machen.“

Es sei ein großer Irrtum zu glauben, dass mit der Neuvergabe der Konzessionen an den Stränden alles besser und billiger werde: „Das Gegenteil wird passieren: Die Konzessionsgebühr wird höher sein als früher, und die neuen Betreiber würden sie an die Kunden weitergeben“, sagt Pallazzo.