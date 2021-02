In Rheinland-Pfalz gibt es nur für knapp jeden zehnten Studierenden ein Wohnheimzimmer.

Seit Jahren steigt die Zahl der Studierenden in Deutschland, doch die Zahl der Wohnheimplätze hält mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Bundesweit gab es Anfang 2020 rund 239.000 staatlich geförderte Wohnheimzimmer, die Platz für 9,4 Prozent der in Deutschland eingeschriebenen Studierenden boten. In Rheinland-Pfalz beträgt die Unterbringungsquote, also das Verhältnis von Studierenden zu Wohnheimplätzen, gerade mal zehn Prozent. Die höchste Versorgungsquote bot im Wintersemester 2019/20 Thüringen mit 16,5 Prozent – am niedrigsten fiel sie in Berlin mit knapp 6 Prozent aus. Die durchschnittliche Monatsmiete in einer Wohnanlage des Studentenwerks betrug Ende 2019 knapp 260 Euro – einschließlich Nebenkosten.