Batterieelektrisch betriebene Lkw weisen im Vergleich mit anderen Antriebsarten einer Studie zufolge die beste Klimabilanz auf.

Verglichen mit den effizientesten Dieselfahrzeugen fallen über den gesamten Lebenszyklus eines E-Lkw mindestens 63 Prozent weniger Treibhausgas an, wie die Organisation International Council on Clean Transportation (ICCT) am Dienstag mitteilte. Dabei ist die Produktion des Fahrzeugs inklusive der Batterie eingerechnet.

„Diese Reduktion wird mit dem durchschnittlichen EU-Strommix über die Lebensdauer der Fahrzeuge erreicht, trotz eines noch relativ hohen Anteils an nicht-regenerativen Energien“, erklärten die Forscher. Mit dem Ausbau der Erneuerbaren verbessere sich die CO2-Bilanz elektrisch betriebener Fahrzeuge weiter. „Wird ausschließlich erneuerbarer Strom verwendet, kann eine Reduktion der Lebenszyklusemissionen von bis zu 92 Prozent im Vergleich zu Dieselfahrzeugen erreicht werden.“

Bis zu 89 Prozent besser als Diesel

Brennstoffzellen-Lkw, die mit blauem Wasserstoff betrieben werden, haben um 15 bis 33 Prozent geringere Lebenszyklusemissionen als Diesel-Fahrzeuge. Blauer Wasserstoff wird mit Erdgas hergestellt. Bei Verwendung von grünem Wasserstoff, der ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird, liegen die Emissionen bis zu 89 Prozent unter denen von dieselbetriebenen Fahrzeugen.

Die Experten der ICCT verweisen darauf, dass der Unterschied zwischen E-Lkw, die mit konventionell hergestelltem Strom oder mit grünem Strom betrieben werden, verhältnismäßig gering ist. Der Batteriebetrieb an sich führe bereits zu einer massiven Effizienzsteigerung. Zwar werden bei der Herstellung dieser Fahrzeuge mehr Treibhausgase ausgestoßen, dies werde später im Betrieb jedoch „bei Weitem überkompensiert“.