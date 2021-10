Der beschleunigte Einsatz digitaler Technologien könnte in Deutschland im Jahr 2030 bis zu 25 Millionen Tonnen CO2 einsparen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentliche Studie der Beratungsgesellschaft Accenture im Auftrag des Branchenverbands Bitkom. Allein im Bereich Mobilität könne Deutschland bis 2030 so 7 Prozent der geplanten CO 2 -Einsparungen erreichen.

Das größte Einsparpotenzial bietet laut Studie eine intelligente Verkehrssteuerung. Technologien wie GPS-Systeme und Sensoren könnten die Verkehrs- und Umweltdaten erfassen und in Echtzeit auf einer Plattform zusammenführen. Das wiederum ermögliche eine effiziente, an die aktuelle Verkehrslage angepasste Streckenführung. Dadurch könnten 13 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen pro Jahr eingespart werden.