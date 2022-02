Elektroautos tanken an der Ladesäule – oder daheim an der Wallbox. Was diese Stromtankstellen für das Haus taugen, haben sich ADAC und die Stiftung Warentest angesehen.

Wer sein E-Auto zuhause schnell und sicher aufladen will, kommt um eine Wallbox nicht herum. Haushaltssteckdosen sollten laut ADAC nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Ein Gemeinschaftstest von ADAC und der Stiftung Warentest („test“-Ausgabe 3/22) hat zwölf Boxen getestet. Die Preisspanne der Geräte reichte von 675 bis 1570 Euro. Kosten für die Installation nicht eingerechnet.

Bis auf zwei Geräte schneiden alle „gut“ ab. Das billigste Gerät war dabei einer der beiden Testsieger. Allerdings fielen die genannten Ausreißer für 720 und 1280 Euro gleich mit „mangelhaft“ (Note 5,0) durch. Hier versagte laut ADAC mehrmals die Schutzeinrichtung.

Hohe Nutzerfreundlichkeit

Das beste Gesamtpaket boten dabei die beiden Sieger „go-eCharger Homefix 11 kW“ (675 Euro) und die „Wallbox Chargers Commander 2, 11 kW“ (1300 Euro). Sie bekamen jeweils die Note 1,8. Die Tester attestieren nicht nur gute Werte bei Funktion und Sicherheit, sondern unter anderem auch eine hohe Nutzerfreundlichkeit.

Weitere Geräte mit einem „gut“ (Note 1,9): „ABB Terra AC W11-G5-R-0“ (1090 Euro), „ABL Wallbox eMH2 2W2231 Extender“ (1570), „Easee Home 10103“ (850) und „LRT Emobility Home Essential+ 11kW/AC09C“ (900). Weitere vier Geräte mit „gut“ zwischen 790 Euro und 1330 Euro bekamen Noten zwischen 2,0 und 2,2.

Achtung: Nur Elektrofachleute dürfen eine solche Wallbox installieren. Was das kostet, hängt vom Einzelfall ab. Der Zentralverband Elektrohandwerk schätzt laut Stiftung Warentest diese Kostenspanne auf 1000 bis 2500 Euro inklusive Kauf, Lieferung und Installation der Wallbox durch den Fachbetrieb.

Lesen Sie auch: Andere Länder profitieren von deutscher E-Auto-Prämie