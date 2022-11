Was braucht eigentlich am wenigsten Strom, wenn man Flüssigkeiten erhitzen möchte: Herd, Mikrowelle oder Wasserkocher? Und was bringt ein Eierkocher?

Wer Wasser schnell und möglichst günstig erhitzen möchte, greift zum Wasserkocher. Er schlägt laut der Initiative Hausgeräte+ die Mikrowelle und den Kochtopf bei jeder haushaltsüblichen Wassermenge klar. Und Wasserkocher mit integrierter Abschaltautomatik schützten auch noch vor Verschwendung.

Will man statt Wasser etwa Suppe erhitzen, dann empfehlen die Geräteexperten bei kleinen Mengen bis circa 500 Milliliter die Mikrowelle. Ab etwa einem Liter wird es dann günstiger im Topf. Diese Mengen lassen sich aber ohnehin nicht mehr ganz unproblematisch in die Mikrowelle stellen.

Eierkocher im Vorteil

Übrigens: Mit einem Eierkocher kann man gut die Hälfte der Energie einsparen, die im Topf fürs Frühstücks-Ei anfallen würde. Und das selbst dann, wenn auf dem Topf ein Deckel liegt und nach dem Ankochen die Leistung der Kochstelle rechtzeitig reduziert wird, so die Initiative Hausgeräte+. Im Vergleich zur Zubereitung in einem Topf ohne Deckel verbraucht das Hartkochen von Eiern mit einem Eierkocher sogar nur ein Viertel der Energiemenge.

Und wer den Wasserkocher dann noch regelmäßig entkalkt, der spart noch mal. Dazu rät der Tüv Süd. Denn mit einer Kalkschicht werden bis zu 30 Prozent mehr Energie beim Erhitzen des Wassers gebraucht.

Das Entkalken geht schnell und einfach: Eine Tasse Wasser mit zwei Esslöffeln Essigessenz im Wasserkocher zum Kochen bringen. Etwa 30 Minuten wirken lassen, ausleeren und den Behälter gründlich auswaschen.

