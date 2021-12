Der Stromanbieter Stromio („Stromio“, „Grünwelt Energie“) hat ohne Vorwarnung die Lieferung eingestellt.

Stromio sei „seit einigen Wochen mit einer nie dagewesenen Preisexplosion an den europäischen Energiehandelsplätzen konfrontiert“, begründet dies das Unternehmen auf seiner Internetseite. Seit Mittwoch hätten die jeweiligen örtlichen Grundversorger die Belieferung der Kunden übernommen. Stromio hatte mit „Strom zum Discountpreis“ geworben. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft erklärte am Donnerstag, die Weigerung des Anbieters, die Kunden weiter zu beliefern, offenbare „einmal mehr eine schwerwiegende Regulierungslücke“: Billiganbieter betrieben Geschäftemacherei und wälzten das ökonomische Risiko auf die Grundversorger ab. Die denken deswegen laut über unterschiedliche Grundversorgungstarife für Bestands- und Neukunden nach, was Verbraucherschützer kritisieren.