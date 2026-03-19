Besitzer von Photovoltaikanlagen können künftig unbürokratisch überschüssigen Strom an die Nachbarschaft verkaufen.

Es ist ein sonniger Tag. Die Familie hat eine PV-Anlage auf ihrem Hausdach, ist wegen Arbeit und Schule jedoch nicht zu Hause. Der erzeugte Strom wandert gegen eine Einspeisevergütung von knapp 8 Cent pro Kilowattstunde ins Netz. Ihn zu produzieren kostet etwa zwischen 10 und 15 Cent pro Kilowattstunde. Das Rentner-Ehepaar wenige Häuser weiter, das keine PV-Anlage hat, kauft diesen Strom zur gleichen Zeit für 35 Cent pro Kilowattstunde über seinen Stromversorger. Beide Parteien sind sich einig: „Das darf doch eigentlich nicht wahr sein.“

Anreiz fällt weg

Bislang war es aber tatsächlich nur über sehr hohe und unrentable Auflagen möglich, solchen überschüssigen Strom direkt an Nachbarn zu verkaufen. Ab Juni schafft eine Änderung im Energiewirtschaftsgesetz nun die Grundlage für ein unbürokratisches sogenanntes „Energy Sharing“ (Energie teilen) über das öffentliche Stromnetz. „Beide Seiten können hierdurch einen finanziellen Vorteil haben, von daher ist das durchaus sinnvoll“, sagt Hans-Joachim Horn von der Energieagentur Kreis Konstanz sowie Energieexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

„Dach vollmachen“ – das raten Experten häufig, wenn eine neue PV-Anlage geplant wird. Denn dadurch verteilen sich Fixkosten wie Gerüst und Netzanschluss auf mehr Module, was die Wirtschaftlichkeit der Anlage erhöht. Seit die Höhe der Einspeise-Vergütung für überschüssigen Solarstrom deutlich reduziert wurde und es Pläne der Bundesregierung gibt, die Einspeisevergütung für neue PV-Anlagen komplett zu streichen, ist jedoch ein Anreiz für Anlagen weggebrochen, die größer als der Eigenbedarf dimensioniert sind .

Beide Seiten können profitieren

„Energy Sharing könnte sich künftig als Alternative zur Einspeisevergütung etablieren. Denn mit dem Solarstromverkauf an die Nachbarn werden die Anlagenbetreiber mehr Geld verdienen als mit der Einspeisevergütung“, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau, ein Informationsprogramm zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Gerade für Haushalte mit größeren Solaranlagen und einem relativ niedrigen Eigenverbrauch könne sich das Modell künftig lohnen.

Auf der Nachfrageseite profitieren Hans-Joachim Horn zufolge all diejenigen, die keine eigene PV-Anlage auf ihrem Haus haben – sei es, weil sie Mieter sind, aus Gründen des Denkmalschutzes, weil die Lage des Hausdaches ungünstig ist, das Dach eines kleinen Altstadthauses zu klein ist oder weil das Geld für eine eigene Anlage fehlt.

Wie aber kommen nachbarschaftliche Stromlieferanten und interessierte Abnehmer miteinander ins Geschäft? „Zunächst ist es wichtig, dass die beiden Parteien innerhalb eines so genannten Verteilnetz-Bilanzkreises wohnen. Andernfalls wird es wieder kompliziert und unattraktiv“, sagt Hans-Joachim Horn. Konkret bedeutet das: Photovoltaikanlage und Abnehmer sind beim identischen Verteilnetzbetreiber angeschlossen, befinden sich also räumlich in der Nachbarschaft.

Voraussetzung Smart Meter

Dann brauchen beide Haushalte den intelligenten Stromzähler, einen sogenannten Smart Meter. Nur über ihn ist ersichtlich, wann ein PV-Anlagen-Betreiber einerseits überschüssigen Strom produziert und wie viel davon zu dieser Zeit andererseits der Nachbar konkret abnimmt. „Smart Meter sind Voraussetzung für die Abrechnung der unterschiedlichen Stromlieferanten. Auch bekomme ich ja nur so einen Überblick darüber, wann günstiger Strom verfügbar ist und kann gegebenenfalls meinen Verbrauch anpassen“, sagt Hans-Joachim Horn.

Der Tausch von herkömmlichen Stromzählern mit Smart Metern geht in Deutschland allerdings weiterhin schleppend voran. „Im Vergleich mit anderen Ländern haben wir damit spät angefangen. Und jetzt fehlt es an Geräten und an Technikern, welche diese einbauen können“, sagt Hans-Joachim Horn. Verbraucher haben auch die Möglichkeit, selbst beim zuständigen Messstellenbetreiber oder einem alternativen Messstellenbetreiber den Einbau eines Smart Meters zu beauftragen, wofür teils deutliche zusätzliche Kosten anfallen können.

Die Nachbarn müssen Horn zufolge einen Vertrag über die Konditionen für den Strom vereinbaren. Wichtig dabei: Für die Nutzung des Stromnetzes muss an den örtlichen Verteilnetzbetreiber das Entgelt für die Netznutzung inklusive der Umlage für Kraft-Wärmekopplung und Offshore-Windenergie sowie Konzessionsabgaben abgeführt werden. Liegen Erzeuger und Verbraucher weniger als 4,5 Kilometer auseinander, fällt keine Stromsteuer an.

Strom 20 Prozent günstiger

Die Verbraucherzentrale Sachsen hat berechnet, dass diese Nebenkosten des Energy Sharing 10 bis 15 Cent pro Kilowattstunde betragen. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde rentiert sich das Modell aber trotzdem noch. „Wenn ich meinen Strom dann beispielsweise 20 Prozent günstiger beim Nachbarn kaufen kann als beim Energieversorger, warum sollte ich das nicht tun“, sagt Hans-Joachim Horn. Er sieht Energy Sharing als eine Möglichkeit, Stromverbrauch in die Zeiten der günstigen Stromerzeugung zu verschieben und ergänzende Stromerzeugung aus teuren fossilen Kraftwerken weiter zu verringern.

Zusätzlich benötigen die Haushalte aber weiterhin einen Stromliefervertrag mit einem selbst gewählten Stromanbieter, der die Strommengen liefert, die nicht aus der Solaranlage kommen. Wie solche Reststrombelieferungen dann aussehen und welche Tarife hier möglich sind, daran arbeiten die Stromanbieter derzeit allerdings noch.