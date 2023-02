Wäsche trocknen auf der Leine im Freien? Das geht sogar im eisigen Winter - und spart Strom. Aber auch Verbraucher, die einen Wäschetrockner nehmen, können mit einfachen Kniffen ihre Stromkosten drücken.

Elektrische Wäschetrockner gehören zu den Geräten, die am meisten Strom in Privathaushalten verbrauchen. „Insbesondere alte Trockner sind oft wahre Stromfresser“, sagt Catrin Becker, Energieberaterin der Verbraucherzentrale des Saarlandes. Die stark gestiegenen Strompreise machen den Austausch eines Oldies gegen ein effizientes Neugerät nun noch attraktiver.

A+++ zahlt sich aus

Die Effizienzklassen auf dem Energielabel für Wäschetrockner reichen von der besten Stufe A+++ bis zur schlechtesten Stufe D. Nach Angaben der Stiftung Warentest verbrauchen A+++-Geräte rund ein Viertel weniger Strom als A++-Modelle, weshalb sich ihr Kauf trotz des höheren Anschaffungspreises über zehn Jahre Betriebszeit in der Regel lohne.

Aber Vorsicht: Auch innerhalb der einzelnen Klassen gibt es große Unterschiede. Daher sollten die genauen Angaben zum Stromverbrauch in Kilowattstunden bei den verschiedenen Geräten verglichen werden, empfiehlt die Verbraucherzentrale. Bei der Angabe auf dem Energielabel wird von 160 Trocken-Durchgängen im Jahr ausgegangen, also drei pro Woche.

Wäsche gut schleudern

Unabhängig vom Trockner ist es wichtig, dass die Wäsche schon möglichst trocken aus der Waschmaschine kommt.

Daher sollte die Wäsche mit je nach Textilart möglichst hoher Drehzahl geschleudert und unmittelbar danach aus der Waschmaschine genommen werden, rät das Forum Waschen, ein Zusammenschluss von Behörden, Verbraucher-, Umwelt- und Herstellerverbänden.

Bei vielen Textilien reiche es auch aus, sie direkt nach dem Programm-Ende auf einen Bügel zu hängen und trocknen zu lassen, so das Forum.

Trockner-Kapazität ausnutzen

Damit der Trockner nicht so oft laufen muss, sollte die Wäsche nach der Entnahme aus der Waschmaschine nicht „verknotet“ oder ineinander verschlungen in den Trockner gelegt werden. Sonst dauere das Trocknen länger und es könne ein zweiter Trockengang nötig werden, erläutert die Stiftung Warentest. Aus demselben Grund sollte der Trockner auch möglichst vollgestopft und Wäschestücke, die beim Waschen in Bett- und Kissenbezüge gekommen sind, zunächst herausgeholt werden, so die Tester. Schon beim Gerätekauf ist deshalb auch darauf zu achten, dass der Trockner nicht überdimensioniert ist. Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale recht beispielsweise einem kleinen Haushalt mit ein oder zwei Personen ein Gerät mit sieben Kilogramm Fassungsvolumen in der Regel aus.

Flusensieb reinigen

Viele Haushalte reinigen das Flusensieb erst, wenn der Trockner verstopft ist. Bis dahin haben sie einen erhöhten Stromverbrauch, weil die trockene Luft nicht mehr so gut durch ein bereits teilverstopftes Sieb in den Trockner strömt. Die Stiftung Warentest empfiehlt daher, das Flusensieb nach jedem Durchgang zu reinigen. Anhaftende Flusenreste sollte man am besten mit dem Staubsauger entfernen.

Trocknen im Freien

Wer Platz in einem Garten oder auf dem Balkon hat, kann seine Wäsche auch im Winter in der frischen Luft trocknen. Den Wäscheständer in der Wohnung aufzustellen, ist in dieser Jahreszeit hingegen riskant – weil dann möglicherweise Schimmelbildung droht oder mehr geheizt werden muss, was die Kosten in die Höhe treibt.

Dass die Wäsche auch bei Minusgraden im Freien trocknet, begründet das Forum Waschen mit der sogenannten Sublimation. Bei diesem physikalischen Vorgang gehe das Wasser vom festen Zustand (Eis) direkt in den gasförmigen Zustand (Wasserdampf) über. Das Wasser in der Wäsche gefriere zunächst und verdampfe dann gleich – mit trockener Wäsche als Ergebnis.

Laut Stiftung Warentest wird die Wäsche durch den Frost jedoch steif „und nicht so fluffig wie aus dem Trockner“. Der Rat der Tester lautet: Die Wäsche im Freien aufhängen, wenn viel Wind weht und die Luft trocken ist. Dann trockne auch die Wäsche am besten.